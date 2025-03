La firme reacción de Nito Artaza tras la contundente acusación de Cecilia Milone

En A la tarde (América TV) revelaron que se comunicaron con Nito para tener su palabra sobre los dichos de Cecilia Milone.

El actor y humorista evitó meterse en una polémica con su ex. "Estoy hablando con Nito luego del video que publicó Cecilia. Me dice: 'di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo'", expresó el periodista Daniel Ambrosino.

"No quiero hacer ningún tipo de comentario ahora. Hoy es el cumpleaños de ella. Necesita paz y compasión", finaliza el mensaje que Nito le envió al panelista del programa de Karina Mazzocco.

Cecilia Milone denunció públicamente a Nito Artaza con un estremecedor testimonio: "Tomé pastillas..."

Después de muchos meses de silencio y de evitar a la prensa para no tener que referirse a su separación de Nito Artaza, apenas unas semanas después de su escandalosa confesión sobre su romance con Chico Novarro, hace unas horas Cecilia Milone se animó a hablar en un extenso video desde sus redes sociales, donde expuso un polémica actitud del actor y productor para con ella en uno de sus peores momentos.

En medio de confesiones varias sobre sus sentimientos, su miedos y sus angustias, claramente el pasaje más duro de la catarsis que hizo frente a sus casi 83 mil seguidores de Instagram fue el que tuvo que ver con el último tramo de su matrimonio con Nito Artaza.

Con visible angustia, y entre lágrimas contenidas, Milone confesó: "El verano del 2022 fue muy difícil para mi. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía en ese momento, no podía hacerme entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos y no sabía cómo hacer para que escuchara mi alma".

Pero minutos después hizo su más dura declaración. "Una noche muy desesperada, después de una discusión que fue más un pedido de atención, tomé tres pastillas con la intención de dormir todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo y no sabía cómo pedirle ayuda. Esta persona, en vez de asistirme o de llamar al SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función", afirmó desgarrada.

Al tiempo que con el correr de sus palabras, el relato de Milone se tornó realmente preocupante al revelar que "su argumento (en referencia a Artaza) era qué iban a pensar si suspendíamos la función", y continuó: "La cosa es que no sé ni cómo pero la hice. O sí: con profesionalismo, con unos compañeros hermosos que me sostenían mientras yo lloraba y hacía monólogos".

Asimismo, al final de los casi ocho minutos en los que verborrágicamente sacó afuera todo eso que la atormenta desde hace al menos tres años, Cecilia Milone concluyó con un mensaje directo para quien fue su marido durante 6 años.

"De verdad te quise mucho. Sugiero que no mandes a la gente a terapia burlándote. Si te volvés a encontrar con una situación así, ayudá a la persona con la que estés, llamá al SAME o dejala internada en un psiquiátrico. Pero no te burles. Todavía podés ser bueno. Te invito a hacerlo hoy", sentenció acongojada.