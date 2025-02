El importante pedido que hizo Nito Artaza sobre la complicada situación de Cecilia Milone: "No se lo merece"

Al tiempo que deslizó: "Me parece también que están tergiversando montones de cosas y lo que le estoy pidiendo a cada periodista que me llama es 'compasión' por una artista sensible, una mujer extraordinaria como es Cecilia porque se están diciendo muchas inexactitudes que la pueden perjudicar".

Y lejos de criticar la reacción de Milone, Nito Artaza remarcó ante este portal: "Ya estoy en otra página de mi vida, pero insisto con la palabra 'compasión' y me parece que no se merece esto".

Asimismo, sobre si estaba al tanto del vínculo de Cecilia con Chino Novarro, Nito Artaza evitó dar precisiones, si bien admitió que "obviamente había una confianza de muchos años y de mucho amor, donde ambos sabíamos nuestra vida".

Con respecto a la palabra "carpetazo", Artaza se confesó sorprendido. "Me sorprende porque yo jamás podría cometer un acto de esa naturaleza. No sólo no está en mi voluntad, no está en mi esencia hacerle algo así a una persona que amé, jamás lo haría", aseguró firme.

Por último, Nito insistió en su sorpresa e hizo saber que "Cecilia lo sabe y las personas que están al lado de ella también me conocen". "Jamás le haría daño a una persona que amé", concluyó.

Cecilia Milone y su escandalosa denuncia ¿contra Nito Artaza?: "Ya no te tengo miedo"

Este lunes Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron en Intrusos (América TV) detalles hasta ahora desconocidos de la historia de amor clandestina que habría habido entre Cecilia Milone y Chico Novarro, luego de analizar el profundo posteo que ella le dedicó en agosto pasado al cumplirse el primer año de su muerte.

De esta manera fue que salió a la luz el escándalo que habría protagonizado la actriz al querer despedir al cantante en su lecho de muerte junto a sus hijos y su exmujer, más no pudo; así como también se dejó entrever que habría sido por Novarro que Cecilia habría dejado a su marido, Nito Artaza.

En este contexto, Cecilia Milone eligió hacer silencio frente a los diferentes programas que intentaron contactarla. Pero optó por hacer hacer una escandalosa denuncia a la cual si bien no le puso nombre y apellido, los que la conocen aseguran que su furioso enojo sería con Nito Artaza.

Lo cierto es que dicen que Cecilia está convencida de que el cómico sería quien habría armado "una campaña sucia" para dejarla mal parada. Así lo demostró la actriz y cantante en la Instagram Storie que publicó en las últimas horas.

"Ya no te tengo miedo. Este carpetazo ya me lo hiciste en 2007. Pasé demasiados años sometida cuando me hacías desmentir mentiras. Ahora mi silencio es mío. Mi vida es mía", denunció sin filtro y concluyó tajante "Acá estoy. Soy la artista que casi te llevaste puesta".