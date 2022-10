La firme respuesta de Nicolás Cabré y Mercedes Funes a los rumores de pelea y abandono de la obra de teatro que hacen juntos

cabre.jpg

Aseguraban que el elenco estaba enojado con el actor, pero Cabré compartió anoche fotos y videos en los que desmiente todo. “Última función, los voy extrañar querido”, compartió Carlos Portaluppi junto a una foto de los tres, a lo que el ex de la China Suárez sumó “Los quiero”.

Mercedes Funes hizo lo mismo, pero fue un poquito más allá. La actriz mostró la noticia en su celular mientras grababa un video. “El hombre del desplante (mostrando a Cabré) y la desplantada (grabándose a ella). Chicos”, pidió con cara de enojo.

Salió a la luz el escándalo que protagonizaron Nicolás Cabré con Mercedes Funes que hizo que el actor se fuera antes de la obra en la que trabajaban Me duele una mujer, junto a Carlos Portaluppi en la calle Corrientes.

Según revelaron en Implacables, El Nueve, el actor se bajó antes de la fecha prevista: "Lo que no fue feliz fue el final de 'Me duele una mujer'. Hay un escándalo muy importante porque la obra iba a ir hasta el 4 de Diciembre y hoy es la última función por decisión unilateral de Nicolás Cabré".

"Se acuerdan que hace 3 semanas dije que él no quería hacer la obra los miércoles... Bueno, no solamente no quería hacer los miércoles sino que estando de vacaciones en California con Rufina, le mandó un mensaje a Mercedes Funes y le dijo 'vuelvo y no se hace más la obra. Hacemos la última semana'", dijo Gustavo Méndez.

"Ella pateó la pelota totalmente para afuera y dijo que tenía buena relación con Cabré, desde el elenco obviamente lo desmienten", explicaron y aseguraron que puso en riesgo el trabajo de mucha gente que está detrás del escenario.

"Es una sala muy importante de Calle Corrientes y el dueño de la sala es Carlos Rottemberg y para él, un mes parada la sala es mucho dinero. Rottemberg cumple su palabra y ya le había molestado lo de los miércoles que no quería hacer Cabré y ahora con esto, fue una implosión tremenda. La obra sigue adelante porque la produce Cavallé con Tomás, el hijo de Carlos Rottemberg, pero terminó todo mal".

"¿Qué es lo que dicen internamente? 'Claro, Nicolás Cabré es millonario, no necesita facturar un mes y para nosotros es alquiler, es comida, en un país que es difícil'", aseguraron que fue la reacción de sus compañeros.