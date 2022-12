La foto de Lali Espósito usando un hiyab​, que le valió duras críticas en las redes

En su cuenta de Instagram, Marley compartió una foto del backstage del recorrido por la mezquita, donde está posando al lado de Lali, con ese look tan diferente al que tiene acostumbrados a sus fans.

La estrella del pop recibió duras críticas por haber usando esa vestimenta, motivo de protestas en varios países de cultura musulmana.

"Chocante ver a Lali vestida así , ella que anda con la bandera del feminismo siempre", "Se llena la boca hablando del feminismo y ahora se presta para esto … lo que hace la guita", "¿Lali no tiene nada que decir del jugador que van a ejecutar en Irán por defender la lucha de las mujeres?", "Me parece una falta de respeto", "Nunca pensé ver a Lali así vestida ni por chiste", "Si supiera Lali el sufrimiento de esas mujeres", "No da", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la artista en el posteo.

Lali Espósito interpretó el Himno Nacional en la final del Mundial Qatar 2022

Lali Espósito interpretó el Himno Nacional Argentino en la final entre la Selección argentina y Francia en el Mundial Qatar 2022.

Hace unas semanas, la estrella del pop viajó a ese país para participar de Por el mundo, el programa de Marley en Telefe.

El estadio elegido para la final del Mundial de Qatar 2022 será el Lusail, donde Argentina enfrentó a Croacia en semifinales y ganó con un contundente 3 a 0.

El cierre del evento deportivo tendrá un show de David Adeleke y los músicos que crearon la canción oficial. También se espera la presencia del puertorriqueño Ozuna y el colombiano Maluma.