La foto que involucra a Mauro Icardi con una reconocida cantante turca: los detalles

En el video, el padre de Francesca e Isabella había escrito: “Perdón, Simge San, no sueno como vos, pero lo intento por los fans del Galatasaray”. Y había agregado "buenas noches" en turco.

¿Quién es Simge Sagin? La cantante nació Estambul y comenzó su carrera como corista de artistas después de egresar del conservatorio y además es fanática del fútbol. ¡Un dato no menor!

Mauro Icardi y cantante turca.jpg

Wanda Nara habló sobre el verdadero motivo por el que Mauro Icardi jamás se separaría de ella: "Siempre que..."

Wanda Nara lo volvió a hacer. En una de sus historias de Instagram reveló el verdadero motivo por el que Mauro Icardi jamás quiso separarse de ella.

Hace diez años que la pareja está junta y si bien hubo idas y vueltas, sobre todo con algunos escándalos como el del affaire del futbolista con la China Suárez, siguió eligiéndose.

Wanda Nara historia.jpg

Hace poco, luego de que Cande Lecce saliera a contar que tuvo un amorío con Icardi, la conductora de MasterChef confirmó la separación con su marido. Sin embargo, el padre de Isabella y Francesca no lo aceptó y en sus redes sociales se burló del asunto. "La única verdad es que me pidió que le de los pasajes y le dije que NO entonces, 'está separada'. Y van... ¿cuántas? Ya me aburrió hasta a mí", había escrito Icardi.

Ahora que ambos volvieron a estar juntos, la empresaria contó qué es lo que la diferencia de las otras mujeres, por qué el futbolista no se separaría de ella. "¿Sos inalcanzable? ¿Cuál es tu secreto? No puede ser lo que generás", le preguntó un internauta.

"Creo que soy difícil de reemplazar porque busco el crecimiento total de quien está conmigo. Siempre que quiero a alguien, me ocupo de que le vaya mejor en todos los sentidos", respondió con seguridad Wanda Nara.