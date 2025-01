La frase de Santiago del Moro que despertó teorías sobre la transparencia de la votación en Gran Hermano

El conductor se comunicó con la casa para dar a conocer que Andrea Lázaro bajaba de la placa de nominados, dejando así a Luca y Sandra Priore en un mano a mano.

Enseguida, la escribana le entregó a Del Moro el sobre con el porcentaje de Andrea. En ese instante, el animador cometió una equivocación, confundió a Sandra con Andrea, y en las redes no se lo dejaron pasar.

"Antes de ver el porcentaje de Sandra... miren el juego de Sandra porque Sandra no para de jugar. No, perdón, Andrea no para de jugar", expresó.

Ese error llevó a muchos fans del programa a creer que Del Moro ya sabía que Sandra era la próxima en dejar la placa y Luca iba a ser eliminado del juego, tal como ocurrió más tarde.

Gran Hermano 2024: otra jugadora se hartó y pidió dejar la casa

Hace pocos días, Keila Sosa dejó la casa de Gran Hermano 2024 por la puerta giratoria. Según contó al momento de despedirse, se dio cuenta que no estaba con suficiencia ánimo para seguir en el programa y acordó con la producción irse.

En las últimas horas trascendió que hay otra jugadora que tiene intenciones de seguir los pasos de Keila.

¿De quién hablamos? De Petrona Jerez. La Tucumana no tiene más ganas de estar en el reality, fue al confesionario, habló con Gran Hermano y planteó que prefiere volver a ver a su familia.

Sin embargo, "El Big" la frenó y su salida quedó en stand by. Esta noche, en la gala en vivo, podría conocerse la decisión final de Petrona: si continúa en el programa o si concreta su salida tal como viene manifestando.

Este lunes se espera también que ingrese una nueva jugadora a la casa. Se habla de una mujer que ocuparía el lugar que deja vacante Keila Sosa en la competencia.