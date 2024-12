La fuerte acusación de Cande Lecce contra Wanda Nara en medio de la guerra con Mauro Icardi: "Me pidió..."

Y continuó: "Siempre intenté hablar con respeto, pero como no les hice caso y quise jugar limpio, a ellos no les sirvió. Hace poco empecé la carrera de periodismo, y si quiero tener credibilidad en el futuro, necesito aclarar esto".

"Me dolió mucho que me tilden de mentirosa y me tiren con los lobos sin saber todo lo que había detrás", sostuvo.

Por último, escribió: "Pido disculpas a Mauro si en su momento le causé algún dolor. Siempre sean fiel a la verdad y a lo que son como personas".

Los terribles detalles de la nueva denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Miedo"

Wanda Nara estuvo en el programa de Susana Giménez y reavivó su guerra con Mauro Icardi contando toda la intimidad de la pareja y cómo se fue dando el desgaste en la relación y las peleas que tuvieron.

En este contexto, Estefi Berardi ahondó en la causa judicial que la conductora de Bake Off Famosos le inició al futbolista. “¿Por qué Wanda lo denuncia por violencia a Mauro Icardi? Porque él le manda unos mensajes que la verdad dan un poquito de miedo las cosas que él le dice. Por eso como mujer la entiendo”, indicó la panelista de Mañanísima, El Trece.

“Y en esas conversaciones, Mauro le habla muy mal de la China Suárez. Y acá la defiendo a ella (Suárez) como mujer porque la ponen siempre en el medio cuando no tiene nada que ver. Mauro en esas conversaciones le dice, ‘¿cómo le voy a dar bola a esa que la tuve regalada y no le di ni la hora?’”, continuó.

"Horrible hablando así Mauro de una mujer, todo está escrito. Wanda también tiene otro tipo de mensajes que son los mensajes que a ella le dan miedo y por eso acá el juez pone una restricción", remarcó Berardi sobre los mensajes que le habría enviado Mauro a Wanda.

"Y en esas conversaciones Mauro todo el tiempo la pone a la China en el medio como diciendo ‘yo sí quiero, me subo a un auto con ella y me la chapo adelante de todos para que se filtre en el video. ¿A vos te gusta eso?’ Porque él todo el tiempo lo que quiere es que Wanda se aburra de L-Gante y que vuelva con él”, amplió.

Y profundizó sobre esas charlas privadas: “Hay otros momentos donde Mauro le dice, ‘corramos a los abogados del medio que ellos no dejan que nos arreglemos, volvamos’. Es como una psicopateada todo el tiempo diciéndole cosas como para molestarla, para que ella se sienta presionada. Y todo el tiempo con la China Suárez en el medio”, añadió.

“También Mauro le dice ‘yo, si quiero yo hago un par de cenitas en Gardiner, le doy unos besos en el auto, adelante de las cámaras y después chau’. En otro momento, le dice ‘yo, regalado nunca’, y la insulta a Wanda”, concluyó Estefi Berardi. Mientras que Majo Martino confirmó que Mauro Icardi y la China Suárez "se están viendo".