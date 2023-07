La contundente reacción de Lali Espósito ante el pedido de disculpas de Nacha Guevara

Embed

Así las cosas y teniendo en cuenta que la ex jurado de La Voz Argentina se encuentra por estas semanas de gira en España con su tour musical, durante la mañana de este sábado el conductor de América TV anunció que a Lali le llegaron ls disculpas de Nacha, y transmitió su respuesta.

"Lali me respondió hace un rato que 'Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió por eso no entendí el reclamo. Peeeero todo mega con la gran Nacha!'", informó de Brito desde sus Instagram Stories reproduciendo las palabras de la intérprete de Disciplina.

Al tiempo que completó la explicación de la no respuesta de Espósito a la prtagonista de Nacha en pijama: "Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones pero nop. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado".

Lali disculpas Nacha - Storie Ángel de Brito.jpg

El inesperado descargo de Nacha Guevara frente a la polémica con Lali Espósito

Luego de sus desafortunados dichos hacia Lali Espósito en su visita al programa Noche al Dente (América Tv), Nacha Guevara rompió el silencio en una peculiar entrevista con LAM (América Tv) y realizó un descargo para que no queden dudas acerca de su postura frente a lo sucedido.

"¿Sabes todo lo que se generó por lo qué dijiste en programa de Fer Dente?", le consultó Sposato a Nacha en un móvil y ella respondió: "No, yo sé todo lo que se generó por mi canción 'Andate al Carajo', estoy feliz con eso. Feliz de la vida, la primera vez en 82 años que tengo una canción que se ha vuelto viral. Soy una genia".

Nacha Guevara Lali Espósito.jpg

En la misma nota, la actriz reveló si la cantante finalmente se había comunicado con ella y aseguró: "No, pero me encantaría hablar con ella y todavía está mi oferta en pie. Me gustaría cantar con ella". Acto seguido, el cronista intentó continuar con la preguntas pero Nacha se negó de forma rotunda y solo se prestó a promocionar su obra teatral.

Embed

Si bien todo parecía haber terminado ahí, no conforme con lo que vio en LAM, la artista decidió realizar un descargo para expresarse correctamente sobre el tema y le envió un video a Ángel de Brito en el que ofreció sus disculpas a Lali.

"Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota entrando al teatro, los viernes voy temprano, entonces prefiero decirlo más claro: Si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali", comenzó diciendo.

"Mi intención cuando se te llamo era cantar esa canción, que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Pensé en vos porque sos, de las cantantes jóvenes, la que me parecía mas rebelde, independiente y más autentica", continuó demostrando admiración hacia Lali.

"Esa fue intención, invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras y sino está todo bien. Se que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa. Y no te preocupes por estas cosas que son boludeces, sigue tu camino y disfrutando de tu éxito, que es muy merecido", cerró.