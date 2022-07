La primera tapa y confesión de Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul: "Sentí decepción pero..." 

Se define como fiel, conservadora y, por sobre todo, libre. Confieza que aprendió a revalorizar su presente y le está dando una oportunidad a un nuevo amor.

Su textual lo dice todo: "Sentí decepción pero ya lo solté". Recordemos que durante el 2021 se dijo que Rodrigo De Paul había tenido una charla privada con la China Suárez y que Camila Homs vio esos chats. ¿Habrá sido esa su máxima decepción? ¿O se refiere al romance de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel?

El nuevo novio de Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul

Después de vérsela tremendamente incómoda días pasados en la primera audiencia de mediación por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul a la que sólo ella se presentó dado que el futbolista estaba en Ibiza junto a Tini Stoessel, Camila Homs confirmó ahora que hay un nuevo hombre en su vida.

Entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece), la joven modelo confesó este viernes que la jornada de la primera audiencia de mediación días atrás decidió no responder preguntas de la prensa porque "fue un día medio difícil", al tiempo que agregó que también “estaba sensible, nerviosa y no estaba con ganas”.

En tanto, cuando se le consultó por Charly Benvenuto, el empresario de bajo perfil con el que se la vio en la noche porteña días pasados, Camila Homs admitió que está "conociendo a alguien". Y si bien aseguró que "es cero mediático", remarcó que no es conocido pero dijo sonriente "Estoy muy bien".

Asimismo, sobre cómo se conocieron la ex de Rodrigo de Paul reveló que fue “Por el barrio, está en Argentina ahora, estamos pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien".