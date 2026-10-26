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El dramático episodio que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: "Él estaba seco"

Sol Pérez contó la angustiante situación que atravesó cuando Marco tenía apenas días de vida y destacó la intervención de la mujer que trabaja en su casa.

26 oct 2026, 08:57
El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo recién nacido: Él estaba seco
El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo recién nacido: "Él estaba seco"
El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo recién nacido: Él estaba seco
El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo recién nacido: "Él estaba seco"

Sol Pérez protagonizó un momento de profunda emoción en PH, Podemos Hablar (Telefe) al recordar uno de los mayores sustos que vivió desde que se convirtió en mamá. Entre lágrimas, relató que su hijo Marco se ahogó con leche cuando era recién nacido y que la intervención de Andrea, la mujer que trabaja en su casa, fue fundamental para que reaccionara.

“Él se ahogó tomando la teta cuando tenía días. La pasé muy mal”, comenzó la panelista, visiblemente movilizada por el recuerdo.

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Luego, explicó cómo ocurrió el episodio: “A él le gusta mucho comer y siempre tomó con pezonera. Se ve que le quedó un culito de leche y, dormido, la aspira, se le traba y quedó seco. Él estaba seco, seco, seco”.

La situación la encontró sin su marido, Guido Mazzoni, en el hogar. En medio de la desesperación, intentó hacer reaccionar al pequeño mientras estaba acompañada por Andrea.

“Lo di vuelta para que reaccione. Le daba en la espalda. Era la primera vez que mi marido no estaba. Yo estaba con Andrea, que trabaja en mi casa”, recordó.

Al hablar de la mujer que la ayudó, Sol no pudo contener el llanto y expresó su agradecimiento: “Ella es mi salvadora. Salvó a mi hijo y se lo voy a agradecer toda mi vida”.

El alivio de Sol Pérez cuando su hijo volvió a reaccionar

Durante su relato, la panelista describió lo que hizo Andrea en aquellos segundos de angustia: “Lo dio vuelta, le pegó en la espalda y nada. El nene estaba muy rojo, pero a Andrea se le ocurrió soplarle la cara y el nene reaccionó”.

Después de ese momento, Sol se desplomó emocionalmente. “Ahí yo lo agarré y me tiré en el piso. Yo no sé hacer RCP, cosa que está mal. Hagan el curso porque te cambia la vida”, expresó.

Con el bebé respirando nuevamente, salió a buscar ayuda. Según contó, Marco fue revisado después del episodio y se encontraba bien.

“Fui a la calle, me arrodillé… El nene estaba respirando. Después vinieron a verlo y estaba bien”, concluyó, todavía conmovida por una experiencia que la marcó profundamente.

     

 

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