El dramático episodio que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: "Él estaba seco"

“Lo di vuelta para que reaccione. Le daba en la espalda. Era la primera vez que mi marido no estaba. Yo estaba con Andrea, que trabaja en mi casa”, recordó.

Al hablar de la mujer que la ayudó, Sol no pudo contener el llanto y expresó su agradecimiento: “Ella es mi salvadora. Salvó a mi hijo y se lo voy a agradecer toda mi vida”.

El alivio de Sol Pérez cuando su hijo volvió a reaccionar

Durante su relato, la panelista describió lo que hizo Andrea en aquellos segundos de angustia: “Lo dio vuelta, le pegó en la espalda y nada. El nene estaba muy rojo, pero a Andrea se le ocurrió soplarle la cara y el nene reaccionó”.

Después de ese momento, Sol se desplomó emocionalmente. “Ahí yo lo agarré y me tiré en el piso. Yo no sé hacer RCP, cosa que está mal. Hagan el curso porque te cambia la vida”, expresó.

Con el bebé respirando nuevamente, salió a buscar ayuda. Según contó, Marco fue revisado después del episodio y se encontraba bien.

“Fui a la calle, me arrodillé… El nene estaba respirando. Después vinieron a verlo y estaba bien”, concluyó, todavía conmovida por una experiencia que la marcó profundamente.