La fuerte posición de Mica Viciconte sobre la versión de que Manu Urcera habría tratado mal a Indiana Cubero

“Otra vez estos quilombos, con esta pendeja de mierda”, habrían sido las palabras del piloto de TC sobre Indiana en un mensaje de voz.

En diálogo con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Mica fue contundente al referirse al enfrentamiento legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

“No puedo hablar de la causa. La Justicia es lenta... Cuando vos no tenés relación con un amigo o con un conocido, no vas a pretender mucho. Hay que esperar”, sostuvo.

Por otro lado, la panelista de Ariel en su salsa evitó opinar sobre el audio de Manu Urcera, pero remarcó que ella no permitiría que alguien trate mal a su hijo, Luca Cubero.

“No permito que le hablen mal a mi hijo. No, no lo permito”, enfatizó la ex Combate, dejando en claro su postura sobre el contenido de dicha grabación.

Al finalizar, Mica puso un ejemplo esclarecedor de su posición. “Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son súper claras”, sentenció.

Mica Viciconte se enojó con Fabián Cubero y lo mandó al frente por un tremendo descuido: "Decime que es joda"

Mica Viciconte usó sus redes sociales para mandar al frente a su pareja Fabián Cubero por cómo dejó el baño tras haberse duchado. La influencer mostró un comportamiento desconocido del exfutbolista en la convivencia.

Enojadísima, Viciconte grabó un video del baño y lo compartió en las historias de Instagram luego de que Fabián saliera de la ducha. En la publicación se puede ver una toalla tirada arriba del lavatorio junto a otro toallón en el suelo, y la ropa interior debajo del mueble.

“Decime que es joda... ¿no?”, escribió Viciconte sobre el video en el que también etiquetó a su pareja.

Hace unos días, en Ariel en su salsa (Telefe), Viciconte blanqueó que no descarta del todo la idea de tener otro hijo junto al ex deportista. La mamá de Luca estaba conversando en el programa de gastronomía sobre la etimología del nombre árabe Jariza y ella reveló que ese nombre le gustaba.