La fuerte reflexión de Laura Esquivel tras recibir una ola de críticas en un video

Con mucha seriedad, Laura grabó un video para reflexionar sobre el tema y expresó: "Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos".

Laura Esquivel Ya no me duele

En el mismo video, incluyó capturas de los comentarios que dejaron en el posteo. "Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse", "Movete un poco más nenita, parece que estas haciendo una pasada", "Las botas te cortan la pierna, mala elección", "Ya está vieja la patito", fueron algunos de ellos.

De esta forma, fue respondiendo uno por uno y sentenció: "¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar quieta porque el plano quedaba mejor así? ¿Cómo te explico que son las botas que a mi m gusta usar?¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?"

Así, continuó hasta el final del video y concluyó: "Recordalo siempre, los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que si te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios".

La experiencia de Laura Esquivel después de protagonizar Patito Feo: "Pasé por momentos oscuros"

Laura Esquivel visitó Noche al Dente (América TV) y rememoró su paso por Patito Feo, la tira juvenil que la tuvo como protagonista. Fer Dente quiso saber cómo vivió esa experiencia: "¿La recordás colorida, sepia? ¿Te quedó una sensación encontrada?".

El conductor recordó que el personaje de la artista era la antiheroína de la ficción, no era la "divina", era a la que le decían fea. "Creo que tiene todos los matices, tiene un recuerdo hermoso y lleno de colores, porque yo estaba como Laura haciendo lo que me gustaba. Y después estaba toda esta parte de la exposición, y también la del mismo personaje que decías vos. La gente y los chicos a esa edad hasta criticaban a Patito. Patito era una pobre criatura que se la pasaba llorando por los rincones, porque la pasaba mal, por el bullying. Era una chica que venía de otra ciudad más chica a Buenos Aires", reflexionó la cantante.

El presentador ahí le preguntó si ella se sintió alguna vez el patito feo. "En algún momento sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo", aseguró. "De más de grande con terapia, con la familia que acompaña. Porque se entremezcla todo. Se entremezcla el éxito que fue, se entremezcla el personaje, obvio, y también esta cosa de quedar como muy marcado por ese personaje. Pero después hay que seguir caminando, seguir creciendo, seguir haciendo otras cosas, no quedarte solo ahí, moverte, probar", expresó.

También admitió que pasó "por momentos bastante oscuros". "Pero más de grande, porque cargué tanto. Cuando pude hablar. Porque yo no había podido hablar, todos me veían sonriente, feliz, no comunicaba lo que me pasaba del todo. Hasta que a los veintipico dije 'bueno, listo, voy a contar, voy a soltar', a través de una crisis que tuve, que me empecé a sentir mal. La familia siempre estuvo para apoyar, Facu, mi novio, también. Ahí, empecé terapia, me empecé a conocer realmente", reveló.