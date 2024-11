La fulminante decisión de Mauro Icardi desde Turquía por el romance de Wanda Nara y L-Gante

"Luego de que Wanda Nara hiciera alarde abiertamente de su relación con L-Gante, Mauro Icardi decidió poner fin al matrimonio y se quitó el anillo de bodas", confirmó sin vueltas Ozgur ante el asombro de Flor de la V y detalló que fue el 1° de noviembre cuando Icardi se cansó y se sacó la alianza como señal del quiebre definitivo entre él y su esposa.

Además, el periodista turco señaló que Mauro también dejó de seguir a Wanda en las redes sociales después de las diferentes publicaciones que hizo con L-Gante, incluso con su hijita Jamaica.

Embed

Por otro lado, Sancar reveló que en su último viaje a Buenos Aires, Mauro Icardi "intentó convencer a Wanda" para regresar a Turquía y recomponer la familia, pero no logró disuadirla.

Asimismo, aseguró que los hinchas del Galatasaray creen que separarse de Wanda "es lo mejor para Icardi", porque así podrá "enfocar todas sus fuerzas en el campo de juego".

Y por último se refirió a Simge, la cantante turca señalada como la nueva novia del futbolista. "Icardi cada vez que marca un gol en el campo del Galatasaray, suena la canción Let's be your life (dejame ser tu amor). Esta canción pertenece a Simge, que dijo que tiene muy buena relación con él pero no tiene una relación sentimental", explicó seguro negando romance alguno entre ellos. "Simge dijo que ella siempre respeta a las familias buenas", concluyó.

Mauro Icardi se quitó el anillo de boda - captura Intrusos.jpg

La foto familiar de Wanda Nara y L-Gante que destruyó a Mauro Icardi

Días atrás, Wanda Nara compartió una sorpresiva foto familiar con L-Gante y su hija Jamaica desde sus historias de Instagram. En la imagen se puede ver a los tres en la cocina de una casa y a pura sonrisa.

La conductora de Bake Off Famosos, Telefe, subió la imagen y mencionó al cantante de cumbia 420 y agregó el emoji de un corazón, demostrando el gran afecto que le tiene. Él por su parte replicó la misma foto desde su cuenta.

Habrá que esperar si hay reacción a distancia desde las redes de Mauro Icardi, quien juega en el Galatasaray de Turquía, al ver esta nueva imagen de Wanda y el cantante juntos.

l-gante wanda nara jamaica.jpg

Además, Juariu detectó un momento de la fiesta de las grabaciones del reality de Telefe que tuvo lugar el viernes por la noche donde Wanda y L-Gante se mostraban juntos charlando bien cerca.

Todos los integrantes del programa gastronómico entre famosos y staff dijeron presentes y disfrutaron de una noche a pura música y tragos.

L-Gante hizo un breve show en el festejo ya que semanas atrás participó del programa como invitado especial.

La especialista en redes mostró la imagen del momento en que Wanda le hablaba muy cerca a Elian Valenzuela mientras con una de sus manos sujetaba su cuello.