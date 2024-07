La fulminante opinión de Costa sobre el debut de Virginia Demo en Legalmente Rubia

"No es una batalla perdida, nosotros no tomamos decisiones de a quiénes contratan. Salvo que seas Antonio Gasalla en su momento", opinó en cuanto a la polémica por la contracción de alguien sin experiencia teatral.

Y agregó: "Yo el año pasado cuando tuve mi show Costa Presidenta sí mi productor me dijo a quién querés, entonces me los contrató, pero no es habitual. A veces laburás con gente indeseable y a veces no".

En ese momento, el cronista aprovechó para mostrarle un fragmento de Virginia en el musical, y quiso saber que sensaciones le generaba ver a su personaje. "No me pasa nada cuando la veo, es una obra que terminé y ya está", sentenció Costa.

Por último, comparó su labor con la de la ex Gran Hermano y la liquidó. "No es parecida porque cuando vos hacés un personaje, lo proponés y el director lo esculpe", comenzó diciendo.

"Hay dos maneras de dirigir, hay algunos directores que te dicen cómo decir las cosas, pero Marcelo, en este caso, te deja proponer y sobre eso modifica", sumó y concluyó: "Virginia tiene otra gente en la peluquería y la canción no la hace ella. La escena que yo hacía ahora la hacen cinco".

Este martes la ex participante Gran Hermano, Virginia Demo, debutó en la calle Corrientes con el musical de Legalmente Rubia, para el cual se puso en la piel de Paulette tras la baja de Costa en los últimos días.

La obra está basada en la película que se estrenó en el año 2001 y es protagonizada por Laurita Fernández como Elle Woods, y la acompañan Federico Salles, Mario Pasik y Santiago Ramundo.

Horas antes del debut, Virginia compartió en sus redes sociales un video con el cambio de look para transformarse en la icónica Paulette y adelantó: "Bueno acá estoy, en el Teatro Liceo. Increíble, pero real. ¡Soy Paulette!".

Cómo era de esperarse en una obra que viene siendo tan exitosa, el teatro se encontraba con la sala llena y el público se deshizo en aplausos cuando la oriunda de La Plata pisó el escenario por primera vez.

"Me encantaba que no lo iban a esperar, que haya cierta mirada hasta con prejuicio de 'ay, la de Gran Hermano'. Justamente, la obra habla de eso, de derribar prejuicios", había expresado Laurita sobre la incorporación en Socios del Espectáculo.