La furia de Ángel de Brito contra los periodistas que cuestionaron sus vacaciones: "Alterados"
En medio de sus días de descanso en Brasil, el conductor de LAM Ángel de Brito fue categórico con los colegas que objetaron la fecha elegida para ausentarse al aire.
19 feb 2026, 09:00
Ángel de Brito se tomó unos días de vacaciones y viajó a Brasil para presenciar los populares carnavales de Río de Janeiro. En medio de sus días de total relax con playa y mar incluido, el conductor de LAM (América Tv) se tomó unos minutos para hacer una firme aclaración.
Desde las redes sociales, el conductor compartió un fuerte descargo dirigido a aquellos colegas que cuestionaron el momento elegido para tomarse una pausa en televisión y se calentó por algunos comentarios que observó.
Desde su canal de difusión de Instagram, Ángel de Brito fue directo y aclaró al respecto: "Empiezo a responderles algunas cosas desde ahora. Leo algunos periodistas preocupados por mis vacaciones. ¿No se preocuparon por todos los que desaparecieron diciembre y enero? ¿O no se notó?".
"Por otro lado, siempre me tomo vacaciones cuánto y cuándo se me ocurre. No pienso en los demás (por si no lo notaron)", siguió el conductor a pura ironía.
En cuanto a sus días de vacaiones en Brasil, el conductor explicó que se aisló de todo lo que tiene que ver con lo laboral y el espectáculo: "Sigo sin ver tele, ni siquiera series o pelis, pero leo en redes que andan todos muy alterados".
"Incluso, algunos analizan mis vacaciones. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos de pensar que viajé en esta fecha por otra gente? ¿No saben que es carnaval y que vine a Brasil?", remarcó un tanto molesto.
Y cerró tajante: "Muchos metidos en el periodismo venganza, periodismo tuitero o periodismo de suposición. Muevan el cu.. si quieren avanzar. hagan llamados, chequeen algo, una vez!".
Ángel de Brito liquidó a Benjamín Vicuña por The Balls
Ángel de Brito analizó sin vueltas en sus redes sociales los puntos débiles de The Balls, el programa de entretenimientos conducido por Benjamín Vicuña por la pantalla de El Trece.
"Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitía a diario y tampoco tuvo éxito", explicó el conductor.
El periodista cuestionó directamente al diseño del programa como uno de los errores iniciales al salir el ciclo al aire con la conducción del chileno.
En ese sentido, Ángel de Brito agregó en un mensaje desde su cuenta en X: "El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".
Por último, sintetizó su análisis con una frase contundente: "En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso".