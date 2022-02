La furia de Ángel de Brito con el nuevo programa de Fabián Doman: "Qué ratas"

de brito tw ratas.jpg Ángel de Brito y algunos de sus tuits sobre la similitud de la escenografía del nuevo programa de Fabián Doman con la de LAM.

La respuesta del periodista de espectáculos no se hizo esperar, y disparó "Qué ratas" retuiteando el mensaje bastante gráfico por cierto. Pero ése no fue el único. Porque Ángel de Brito tiene su fandom que lo sigue las 24 horas y lo defiende a capa y espada. Así, otro usuario detalló "Es la misma escenografía que #LAM, las plataformas donde hay una banqueta y los sillones son las mismas nada más que las pintaron. Y los sillones también, le cambiaron el color", y Ángel volvió a retuitear el posteo con la sintética pero letal frase "DO-LAM".

de brito tw do lam.jpg

En tanto, desde Estados Unidos donde está de vacaciones desde fines de diciembre, la ex angelita Yanina Latorre también recogió el guante y no dejó pasar el detalle. "Es un deja vu o ¿nos afanaron la escenografía? Qué feo ¿no?" disparó la mujer de Diego Latorre. Y por supuesto el conductor no dudó en republicarlo como para que siga quedando en evidencia la grosera copia escenográfica.

Angel de Brito tw doman 1.jpg Ángel de Brito compartió el mensaje de su angelita Yanina Latorre, que también se quejó por la copia de la escenografía del nuevo programa de El Trece.

Por si alguien no recuerda cómo era la escenografía de Los Ángeles de la mañana, el programa que Ángel de Brito condujo en las mañanas de El Trece durante unas 6 temporadas, aquí una imagen de LAM:

LAM.jpg Así era la escenografía de LAM, el programa que Ángel de Brito condujo durante 6 años en la pantalla de El Trece.

Ángel de Brito mostró su cuerpo y sorprendió a muchos

El periodista Ángel Brito publicó un video en traje de baño en las playas de Punta del Este donde estuvo de vacaciones durante algunos días en el mes de enero pasado.

Así, desde su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos subió imágenes de su estadía en el país vecino.

En sus historia pudo verse un video en el cual luce su cuerpo en traje de baño mientras camina por la playa. Muchos usuarios quedaron sorprendidos con su físico escultural.

Aunque dedica muchas horas a su trabajo, el conductor se preocupa también por mantenerse en buen estado y realiza una estricta rutina de entrenamiento.