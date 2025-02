La furia de Brenda Gandini con Yanina Latorre por el rumor de Gonzalo Heredia y la China Suárez: "Molesta"

“Ya hablé con Yanina. Ya habló Gonzalo. Ya se aclaró todo. No voy a hablar más del tema. Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad. Siempre a uno le molesta eso, pero bueno, seguramente fue información que llegó y acá estamos, desmintiendo”, admitió en una nota con Puro Show (El Trece).

Sin embargo, destacó: “No somos de hacer este tipo de cosas. Al principio me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece. Pero está bueno decir que no, que no tenemos nada que ver en eso”.

Por último, para dejar las cosas en claro, recordó la época en que ambos trabajaron juntos y aseguró: “No hubo crisis por esto y estuvo todo bien cuando él trabajó en ATAV. No tuve ningún problema con nadie. Ellos fueron compañeros. Trabajaron en un éxito y está todo bien, de verdad”.

Gonzalo Heredia enfrentó el rumor de infidelidad con la China Suárez en ATAV: qué dijo

Yanina Latorre disparó otra bomba en medio del escándalo con los chats entre la China Suárez y Wanda Nara y dejó picando que la actriz se habría metido en la pareja de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes llevan más de 13 años juntos y tienen dos hijos, Alfonsina y Eloy.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna no te importa nada de nadie”, lanzó la angelita desde sus historias de Instagram.

Esto tiene que ver cuando Heredia y la China coincidieron como protagonistas de la ficción de El Trece, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde ella interpretó a Raquel, la Polaca, y él a Aldo Moretti.

En 2021 y en plena pandemia, Gonzalo Heredia dio una nota con el programa Intrusos, América TV, donde enfrentaba los rumores de romance que circularon con su compañera de elenco, y lo desmintió rotundamente.