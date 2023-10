La furia de Cinthia Fernández por quedarse sin trabajo en El Trece

“Hacen un recambio y sale el programa de Doman. Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho muchos me escribieron. Es típico, cuando te levantan nadie te dice nada”, comentó el periodista.

Frente al anuncio, Primicias Ya levantó la noticia y Cinthia decidió responder en sus redes sociales citando a este medio. "Digo que es una falta de respeto q hagan eso al equipo de laburo", comenzó escribiendo.

"Harta de q todos finjan demencia y perderte oportunidades de trabajo, porque te tienen atada hasta último momento para no quedarse sin gente", cerró.

Cinthia Fernández tweet sobre el final de Bien de Mañana

Cinthia Fernández aclaró los rumores sobre irse del país: "Tengo mis negocios..."

Este martes circularon distintas versiones que señalaban la posibilidad de que Cinthia Fernández se fuera del país en caso de que el programa conducido por Fabián Doman, Bien de Mañana (El Trece), sea levantado del aire.

Lo cierto es que, al parecer, el magazine no mantuvo el rating esperado y por esa razón las autoridades del canal estarían analizando reemplazarlo por el programa de Carmen Barbieri y así competir con A la Barbarossa (Telefe).

Sin embargo, más allá de la situación del programa, y cansada de los rumores, la panelista decidió expresarse a través de sus redes sociales y aclaró los planes que tenía en cuanto a sus viajes. "Me voy el finde nada más. A un casamiento y a hacer algunas cosas de mis marcas", sostuvo en respuesta a una nota publicada por este medio.

A su vez, Primicias Ya la contactó acerca del tema y Cinthia desmintió el hecho de irse a vivir al país vecino. "A Uruguay no me voy. No sé de donde sacan esa pelotudes, no me voy a vivir. Tengo mi vida y mis negocios acá, no inventen", aseguró.