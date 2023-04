La furia de Romina Uhrig con Gran Hermano: analiza tomar una medida drástica

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo", comenzó diciendo.

Luego sumó: "No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba”.

Sin embargo, frente a estas palabras, Pampito expresó indignado: “¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero ¿De qué?” “En la tele, tal vez de panelista”, respondió Berardi.

En tanto que el panelista insistió molesto: “¿Laburo en la tele de qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro. Ojalá que le vaya bien, a mí no me cae mal, me parece divina. Pero después, todo lo que es su tema de causas o que diga que no estaba preparada para ser diputada, eso da un poquito de bronca. No digo que el país esté mal por culpa de Romina, pero todo ayuda, el país está al por culpa de “las rominas”.

Romina Uhrig

La sorpresiva decisión de Telefe que cambiará la historia de Gran Hermano

En su cuenta de Instagram, Santiago del Moro publicó un mensaje, en el cual deja entrever que Gran Hermano 2023 está cada vez más cerca de debutar a la TV.

"Brindando y agradeciendo por Gran Hermano. Muy pronto, nos vemos. Se viene algo GIGANTE", escribió el conductor y subió una imagen donde se ven tres copas de champagne.

En LAM, Ángel de Brito precisó a qué se refería Santiago del Moro al hablar de un Gran Hermano "Gigante". "Van a probar cosas que se han hecho en Australia, Dinamarca y Brasil", reveló.

En un informe del ciclo de América TV repasaron algunas "herramientas" que implementaron en las ediciones de esos países: "En Brasil había un botón rojo, que los participantes podía tocar en cualquier momento para dejar la casa. En Dinamarca tenían que cumplir con un desafío, que obligaba a los participantes quedarse inmóviles durante un determinado tiempo".

Por último, Ángel comentó que en Telefe están evaluando adelantar el regreso del formato, que fue un verdadero éxito de audiencia en 2022 y los primeros meses del 2023. "Están pensando para octubre o septiembre", advirtió el periodista.