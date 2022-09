La furiosa advertencia de Romina Pereiro a la prensa: "Los intimo a..."

pereiro en ariel en su salsa.jpg Actualmente Romina Pereiro forma parte de Ariel en su salsa (Telefe), mientras espera mudarse de la casa que compartió con Jorge Rial durante su matrimonio.

En tanto, en las últimas semanas con la prensa sobre la nuca, Romina Pereiro se encontró con que algunos medios se hicieron eco de la puesta en venta de la casona que compartió con su ex marido. Sucede que la inmobiliaria que tiene a su cargo el inmueble, donde aun está viviendo junto a sus dos hijas, publicó imágenes de la vivienda así como también el valor que piden por la misma.

Frente a esta situación que alertó a la morocha, Pereiro no dudó en advertir a los medios que apelará a la Justicia ante semejante invasión a la privacidad. "A los medios de comunicación que están difundiendo imágenes de mi vivienda familiar, los intimo a cesar inmediatamente con dicha difusión", advirtió desde una historia virtual. Y concluyó asegurando: "Es invasión a la privacidad y voy a actuar legalmente para que mis derechos y los de mis dos hijas menores sean respetados. Gracias".

Historia Romina Pereiro.jpeg

Romina Pereiro confesó si está en pareja tras divorciarse de Jorge Rial

Tras divorciarse legalmente de Jorge Rial, Romina Pereiro reveló si tiene novio y qué le respondió a un seguidor de redes que le pidió su número de teléfono.

A través de una consulta de sus seguidores de Instagram, la nutricionista respondió con sinceridad a un usuario que quiso saber si tiene novio y si le gustaría que le pasara su teléfono, con la intención de tener una cita.

"¿Tenés novio? ¿Querés uno? ¿Querés mi teléfono?", le preguntaron a la ex pareja del periodista. A lo que Romina contestó con un emoji de risa: "No. No, gracias. No, tampoco".

romina pereiro.jpg Romina Pereiro le contó a sus seguidores que actualmente está soltera y sin apuro.

Cabe recordar que en marzo de este año, Jorge Rial confirmó públicamente su separación de Romina Pereiro: "Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", dijo el ex Intrusos al dar la noticia.