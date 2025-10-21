La revelación de Thiago Medina tras un video impactante de su milagrosa recuperación: "Veo esto y..."

Y cerró: "No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezo, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros a los doctores a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir".

thiago medina

¿Qué dijo Thiago Medina de sus 28 días internado?

Antes de recibir el alta del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeros y todo el personal que lo asistió durante los 28 días que permaneció internado.

El ex Gran Hermano destacó el compromiso de los trabajadores de la salud que lo acompañaron en su recuperación tras el grave accidente que sufrió con su moto.

"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", manifestó Thiago en la grabación.

"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el joven.

Y concluyó: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".

¿Qué carrera quiere hacer Thiago Medina tras su milagrosa recuperación?

Después de haber estado internado casi un mes en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina sorprendió a todos al revelar qué quiere hacer en esta nueva etapa de su vida. Tras su accidente en moto, que lo mantuvo 28 días bajo observación médica, el ex participante de Gran Hermano (Telefe) aseguró que su paso por el hospital lo llevó a reflexionar profundamente sobre su futuro y sus metas personales.

En una entrevista reciente, Thiago contó que su gran objetivo ahora es estudiar Arquitectura. “Es una gran asignatura pendiente", sostuvo. Su decisión refleja un cambio de rumbo después de la dura experiencia que atravesó, y marca el inicio de una etapa en la que busca enfocarse en el crecimiento personal y profesional, dejando atrás los momentos más difíciles de su recuperación.