La gravísima acusación de Nicole Neumann contra Fabián Cubero: "A mis hijas les dice..."

Pero eso no es todo, porque la periodista contó que la modelo le confió las barbaridades que el ex futbolista vocifera sobre ella delante de sus hijas lo que la enojó por demás, como "tu mamá es una mentirosa" o "a tu mamá lo único que le importa es tener un novio con plata".

Asimismo, Iavícoli agregó que “Las chicas le cuentan que Cubero vive pendiente de su vida en redes y que tiene cuentas truchas” para seguirle el paso sin que se de cuenta.

El filoso mensaje de Nicole Neumann: ¿un palito para Fabián Cubero?

Nicole Neumann está en una guerra interminable con Fabián Cubero, su ex y el padre de sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana. Así, en las últimas semanas la modelo puso el grito en el cielo porque se enteró que el ex jugador realizó una publicidad con una de las pequeñas y no le avisó.

La rubia se enteró cuando fueron a hacer una nota de Intrusos y le preguntaron sobre el tema. "No tengo ni idea, la verdad. Debería estar enterada", manifestó. Pero la cosa no quedó ahí. Nicole subió un mensaje a su cuenta de Instagram y todo parece indicar que es un palito para su ex.

"Me asusta como hay gente que miente y jura que está diciendo la verdad", escribió.

nicole-neumann.jpg El posteo de Nicole Neumann ¿contra Fabián Cubero?

Para muchos usuarios, Nicole puso esa frase después de este nuevo enfrentamiento con Cubero.