Nueva y furiosa denuncia de Mica Viciconte ¿contra Nicole Neumann?

Mica Viciconte denuncia ropa historia.jpg Nueva denuncia de boicot laboral por parte de Mica Viciconte.

"Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más...", comenzó denunciando Viciconte. Al tiempo que continuó "Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara...".

En tanto, como si eso fuera poco, Mica Viciconte disparó una suerte de tiro por elevación hacia su eterna enemiga Nicole Neumann asegurando "Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie".

El furioso descargo de Mica Viciconte tras la polémica con una marca que promociona Nicole Neumann un mes atrás

Después de que saliese a la luz a comienzos de mayo una supuesta nueva guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann, esta vez por la promoción de una marca de ropa según revelaron en Intrusos (América TV), la influencer salió a responder con los tapones de punta.

Según explicó Nancy Duré en el programa de la emisora de Palermo, Neumann protagonizó una campaña para una famosa marca de ropa y para evitar conflictos, la empresa habría decidido no darle más prendas a Viciconte quien promociona todo tipo de productos desde sus redes sociales donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Pero esto no fue todo, porque la periodista relató que Mica habría contactado personalmente a algunas multimarcas para obtener de todas maneras prendas de esa marca puntual, y posteó una foto en familia con el mismo pullover que Nicole.

Mica Viciconte Nicole Neumann pullover.jpg El primer conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann por las marcas de ropa que promocionan.

Así la cosas, esta mañana Mica Viciconte respondió desde sus historias virtuales, donde aseguró "Trabajo en redes del día 1. Por suerte no necesito bajar a nadie de trabajos porque de algo que estoy segura es cómo me manejo en el medio y a la hora de difundir o promocionar algo profesionalmente". Y agregó "Gracias a todos las marcas por confiar en mí. Y las marcas que son inseguras y aceptan directivas que están fuera de lugar habla muy mal de ellas mismas".

En tanto, ya hacia el final de su descargo la influencer enemiga de Nicole Neumann aseguró "Generalmente hablo yo directamente con las marca justamente para evitar puterío. Beso, que tengan un buen día", dando por finalizado el tema mientras espera de un momento salir corriendo a la clínica para dar a luz a Luca.