La guerra secreta entre la nueva novia de El Cholo Simeone y Carolina Baldini.

La sola presencia de Baldini en el programa de Ángel de Brito desató la furia del Cholo.

El ex jugador de fútbol le envió una carta documento a la madre de sus hijos. Simeone intenta que su ex mujer no vuelva a hablar en los medios.

Embed

Este martes en LAM, Yanina Latorre contó qué hay detrás de esa medida del Cholo.

Según la panelista, todo responde a una guerra secreta entre Carla Pereyra, actual pareja del ex jugador, y Carolina Baldini.

Yanina mencionó algunos hechos que demuestran que la novia del Cholo no puede ni ver a la modelo.

image.png

"Voy a contar toda la verdad. Hace un mes, Caro apareció en la tapa de Hola. Carla llamó a Hola! y les dijo que 'el matrimonio Simeone se bajaba de Hola!'", detalló la panelista.

Pero eso no fue todo, el ex jugador no irá la casamiento de su hijo porque su actual novia no quiere cruzarse con Baldini.

"El hijo de Carolina se casa ahora en Italia. Carolina va, pero El Cholo y Carla no van al casamiento. Él no va porque va Carolina", reveló la panelista.

yanina-latorre.jpg

Por último, Yanina explicó que Baldini intenta mantener el buen vínculo con el padre de sus hijos, pese a todo. "Ella se quiere llevar bien. Diego y Carolina se llevan bárbaro, pero Carla empezó a tomarle celos a ella", sentenció.

Carolina Baldini habló de su relación con El Cholo Simeone

Carolina Baldini estuvo en LAM y se refirió a su separación de El Cholo Simeone.

"Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo.

Pese a la ruptura, Carolina destacó que siempre mantuvieron un buen vínculo con su ex. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable", precisó.

Al ser consultada sobre por qué decidieron poner un punto final, Carolina fue tajante. "Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó", sentenció.