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INTERCAMBIO Y POLÉMICA

La hermana de Sol Abraham confirmó si se rompió el aislamiento de Gran Hermano con un encuentro a escondidas

Noelia, hermana de Solange Abraham, enfrentó el trascendido que su hermana Sol habría roto el aislamiento de Gran Hermano antes de viajar a México.

14 abr 2026, 09:40
La hermana de Sol Abraham confirmó si se rompió el aislamiento de Gran Hermano con un encuentro a escondidas
La hermana de Sol Abraham confirmó si se rompió el aislamiento de Gran Hermano con un encuentro a escondidas

La hermana de Sol Abraham confirmó si se rompió el aislamiento de Gran Hermano con un encuentro a escondidas

Solange Abraham se despidió de sus compañeros de Gran Hermano Generación Dorada para vivir una experiencia internacional única para el intercambio con La Casa de los Famosos en México.

Lo cierto es que el periodista Fede Flowers lanzó vía X que la participante había roto al aislamiento del reality tras ver a su hija en el hotel antes de partir rumbo a México.

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La duda y revuelo en redes se instaló al instante y quien salió a dar su aclaración del tema es Noelia, hermana de Solange Abraham, quien desmintió rotundamente la información que circuló.

"Falso, eso no pasó", aclaró de entrada desde las redes. Y agregó más datos al respecto: "Mi sobrina dormía cuando Sol salió de la casa porque sale muy temprano al Colegio y va doble jornada. Algo tan fácilmente comprobable, estuvo todo el día ahí".

"Dejen de inventar sean periodistas confiables y profesionales", cerró Noelia Abraham molesta por el rumor que corrió. Sin embargo, el comunicador volvió a la carga y bancó su información sobre el aislamiento que habría roto Solange.

"¿Y qué vas a decir? ¿Que si? El encuentro existió, soy periodista y está más que chequeado. Sol mañana se presenta en la casa recién, tuvo re tiempo desde el domingo de verla, fue una condición que puso ella", retrucó firme.

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La picante despedida de Solange Abraham de Gran Hermano y su polémico plan en México

Antes de retirarse de la casa, Solange Abraham fue convocada al confesionario por Gran Hermano y explicó sus sensaciones para el intercambio con La Casa de los Famosos en México.

"Felicidad, emoción, todo, estoy con la adrenalina a mil. Para mí es re importante esta oportunidad de estar por segunda vez en tu casa e ir a representar en México. No puedo más de la felicidad", dijo con alegría.

Y reveló qué hará en el reality del exterior: "Quiero ir a ver qué onda: tengo pensado entrar y llevarme bien con todos y después antes de irme tirarle algunas bombitas, obviamente seguramente serán muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila", decía la participante antes de retirarse de la famosa casa de Telefe.

Antes de salir del confesionario, Sol Abraham tiró un palito para sus compañeros tras algunos cruces que protagonizó en la convivencia.

"Acá quedaron todos chochos que me voy, no soy muy querida acá. Creo que el único que me quiere acá sos vos Gran Hermano, espero. Me pone feliz por dos cosas: por la bronca que me tienen todos y por la experiencia para mí", cerró.

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