La hermana de Sol Abraham confirmó si se rompió el aislamiento de Gran Hermano con un encuentro a escondidas

"Dejen de inventar sean periodistas confiables y profesionales", cerró Noelia Abraham molesta por el rumor que corrió. Sin embargo, el comunicador volvió a la carga y bancó su información sobre el aislamiento que habría roto Solange.

"¿Y qué vas a decir? ¿Que si? El encuentro existió, soy periodista y está más que chequeado. Sol mañana se presenta en la casa recién, tuvo re tiempo desde el domingo de verla, fue una condición que puso ella", retrucó firme.

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La picante despedida de Solange Abraham de Gran Hermano y su polémico plan en México

Antes de retirarse de la casa, Solange Abraham fue convocada al confesionario por Gran Hermano y explicó sus sensaciones para el intercambio con La Casa de los Famosos en México.

"Felicidad, emoción, todo, estoy con la adrenalina a mil. Para mí es re importante esta oportunidad de estar por segunda vez en tu casa e ir a representar en México. No puedo más de la felicidad", dijo con alegría.

Y reveló qué hará en el reality del exterior: "Quiero ir a ver qué onda: tengo pensado entrar y llevarme bien con todos y después antes de irme tirarle algunas bombitas, obviamente seguramente serán muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila", decía la participante antes de retirarse de la famosa casa de Telefe.

Antes de salir del confesionario, Sol Abraham tiró un palito para sus compañeros tras algunos cruces que protagonizó en la convivencia.

"Acá quedaron todos chochos que me voy, no soy muy querida acá. Creo que el único que me quiere acá sos vos Gran Hermano, espero. Me pone feliz por dos cosas: por la bronca que me tienen todos y por la experiencia para mí", cerró.