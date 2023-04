La hija mayor de Romina Uhrig cuestionó el paso de su mamá por Gran Hermano 2022 y le hizo una feroz crítica

Sin filtros, ella respondió: “Raro. A veces me daba un poco de bronca, pero bueno, nadie es perfecto. Me daba bronca cuando se enojaba mucho”.

En la entrevista, además, la mayor de las niñas reconoció que su mamá le "hacía mucha falta. La extrañé más a los 3 meses, era mucho tiempo para mí. Nunca nos habíamos separado ni una semana", dijo.

Romina de Gran Hermano le respondió a Mauricio Macri si se sumará a la propuesta que le hizo con Alfa

Este martes, Alfa y Mauricio Macri le hicieron a Romina Uhrig una propuesta súper novedosa: la invitaron a sumarse al PRO tras su salida de Gran Hermano 2022, y ahora la ex diputada kirchnerista respondió.

A través de sus historias, la periodista Nancy Pazos compartió un video con Romina en pleno corte de A la Barbarossa (Telefe), y la respuesta de la "mamá" de Caramelo, sorprendió.

"Ayer, el señor Mauricio Macri te invitó a ir a Pepino y también a pasarte al PRO, ¿qué vas a hacer?", le preguntó mientras Romina estaba con una de sus hijas a upa.

"No, yo ya dije varias veces que quiero que se me abran otras puertas que no sean las de la política", expresó. "¿Pero te pasarías al PRO?", insistió la conductora de Ruleta Rusa (Mega 98.3).

"No, no... ¿Vos de qué cuadro sos?", le preguntó la ex Gran Hermano. "De Boca", dijo Nancy. "¿Y te pasarías a River?", "¡De ninguna manera!", sentenció Pazos. "Ya está", cerró contundente.