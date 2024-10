La hija de Yuyito González compartió el audio que le mandó Javier Milei tras haberlo llamado "padrastro"

Acto seguido, la hija de Yuyito compartió el mensaje de voz que le mandó el mandatario. “Hola, hija, ¿cómo estás?”, se escuchó decir a Milei.

Todos sus compañeros al escuchar parte del audio quedaron asombrados y Brenda confesó: “Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija”.

Luego, la influencer mostró otra partecita más del audio que le mandó Milei: “Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar muy bien”.

Embed

y contó cómo fue su primera reacción al enterarse del noviazgo de su mamá con Javier Milei

Este jueves, en el Cantando 2024 (América TV), la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, tuvo su primera presentación en el certamen de canto y reveló cómo fue su primera reacción al enterarse de que su mamá estaba saliendo con el presidente Javier Milei.

"¿Cómo estás viviendo toda esta situación de tu madre con el Presidente? ¿Te la veías venir?", le preguntó la conductora Florencia Peña. "No, yo de hecho he contado que cuando me dice que sale a cenar con Javier, le digo '¿qué Javier?'", le respondió.

Al principio le dije que no, que estaba flasheando, que no se meta en esa. No le gustó nada y no me contó nada más", confesó la participante.

Ahí, la presentadora la interrumpió y le consultó: "¿Tu madre no te contó porque no le gustó porque vos le dijeras 'ahí no, mamá'?". "Claro, no le gustó nada. Yo, como hija juzgadora, no estuve bien, a veces los hijos cuestionamos las acciones de los padres y qué pasó: no me contó nada más", contó.

"Lo próximo que me entero fue por los medios y después mis hermanos me contaban y me decían 'pero no le digas a mamá que te conté'. Hasta que un día tuvimos una conversación y le dije 'escuchame, está todo bien, si estás enamorada y va todo para adelante, listo, yo te banco, y luz verde'", cerró Brenda.