La historia de Cristian Mercatante, ex participante de El Bar, a quien Luis Ventura le salvó la vida

Tras esa publicación, en A la tarde, Ventura recibió el apoyo de sus colegas y compañeros. En medio de la emoción, el periodista recordó una historia, que lo describe a la perfección.

"Hay un amigo que yo tengo, que se llama Cristian Mercatante, que es alguien que ordenó su vida", comenzó diciendo la figura de América TV.

"En algún momento, en Paparazzi lo habían fotografiado comiendo de la basura y consumiendo droga. Yo esa nota no la vi y salió publicada. A la semana siguiente, vino Mercatante a la puerta del canal a querer cagarme a trompadas. Yo vi que no estaba bien. Me dijo quería hacer su descargo en Intrusos. Yo le dije 'no, no vas a desmentir nada porque vos sos un adicto, estás enfermo y te tenés que curar'. Le ofrecí pagarle una vivienda y darle trabajo. Me mandó a la p... que me parió", continuó.

Finalmente, después de haberse enojado, ese muchacho volvió a visitar a Ventura. "Se fue al programa de Vivana Canosa, que en ese momento competía con Intrusos. A la semana estaba de vuelta y me dijo 'vengo a aceptar tu propuesta'. Yo estuve relacionado con Mercatante durante 7 años porque le conseguí donde vivir y lo ayudé. Un día se curó, se puso de novio y rearmó su vida. Hoy está trabajando como productor. Se levanta temprano, va a laburar y pasa todos los días a saludarme", concluyó.

Luis Ventura terminó su tregua con Jorge Rial: "Lo desafío a un mano a mano"

Después de su columna en A24, Luis Ventura se sentó en Intrusos (América TV) y contó por qué decidió escribir esas líneas.

"Ayer me iba para casa, me llama un joyero, que es amigo mío, y me dice que estaba festejando su cumpleaños, en un local de tango, en San Telmo. Me dijo 'quiero que vengas'. Estaban los 12 integrantes de su familia y los cantantes de tango, nadie más", comenzó narrando.

Ventura mencionó que, en esa reunión, tuvo una charla que fue clave. "Me puse a hablar con algunos de los artistas que estaban ahí y me contaron historias de mi hermano mayor, El Negro, que falleció hace poco. Uno de ellos me dice 'menos mal que tu hermano se murió porque me había dicho que, antes de morirse, se iba a cruzar con Jorge Rial'", detalló.

El periodista relató que esa frase le quedó resonando. "Me acosté con eso. A las 3 de la mañana no podía dormir. Me di cuenta que me pasaba algo. Me había quedado con lo que me dijo ese cantante. Dije 'esto no lo puedo dejar pasar'. Encendí la computadora y me puse a escribir. Dejé el texto ahí. Me tomé un vino, volví a ver el texto y lo mandé para publicar en A24 y Primicias Ya", añadió.

Por último, Ventura reveló que, a primeras horas del día, empezó a recibir mensajes y comentarios. "Mandé la columna, Sin mordaza. Y hoy a las 8 de la mañana, veo el celular y me estallaba", sentenció.