¿Luis Ventura y Jorge Rial, cerca de una reconciliación?

En A la tarde, Luis Ventura le respondió a Rial. "No hay reconciliación posible... me dijo gordo", bromeó el panelista.

"Vos el otro día dijiste que lo querés. Para mí es cuestión de poner fecha y ya", señaló Karina Mazzocco.

"Yo nunca me peleé. Él me pegó un boleo en el cu... pero no está mal. En varias oportunidades, le ofrecí mi alejamiento. El que no quería soltar era él", mencionó Ventura sobre su abrupta salida de Intrusos.

"Nunca me dijo que me rajaba. Me daba una licencia para cuidarme. No le guardo rencor porque yo estoy acá en América Tv porque Rial me fui a buscar a otro canal y me dijo 'te aseguro 10 años de laburo'. Pasaron 14 años cuando me raja. No está mal. Lo único avisame porque yo tengo una familia", sentenció el panelista de A la tarde.

Fuerte respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras las críticas a los Martín Fierro 2022

Hace unas semanas, Jorge Rial opinó de los Premios Martín Fierro y fue letal.

"Sinceramente, no los vi. El Martín Fierro no me provocada nada. Los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos", afirmó en una nota con LAM.

Rial también apuntó contra los integrantes de APTRA. "Hay que hacer un psicotécnico para los socios de APTRA. La mitad no lo pasa", añadió.

Por otro lado, el conductor dijo que esa entendida debería darle una distinción a Intrusos por sus más de 20 años al aire. "Creo que Intrusos se merecía un reconocimiento, pero bueno es Ventura el que no quiere darlo. Y está bien. Él es el dueño de APTRA", sostuvo.

Por último, Rial criticó al presidente de APTRA por el Martín Fierro que le dieron a Polémica en el bar. "Él trabajó en Polémica en el bar y votó por ese programa", sentenció.