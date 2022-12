La imagen más tierna de Viggo y Valentino que mostró Zaira Nara

zaira nara.jpg

Desde sus historias de Instagram, la modelo y conductora compartió la tierna imagen de Valentino llevando de la mano al pequeño Viggo por el interior de la casa.

"Ahijado, hijo", reflejó emocionada Zaira por el lindo momento que compartieron los dos y lo retrató con una foto de los dos de espaldas.

Luego, la madre también de Malaika aprovechó el domingo a puro sol y las cálidas temperaturas para disfrutar del agua y tomar un poco de color.

zaira nara 2.jpg

Tras pelearse con la China Suárez, Mery del Cerro se mostró junto a Zaira Nara y Paula Chaves

En un evento, la China Suárez ignoró a Mery del Cerro y de esa manera se confirmó que las actrices dejaron atrás su amistad de años.

Apartada de su lado, Mery se juntó con Paula Chaves, la modelo que la dejó de lado a la actriz el año pasado cuando el año pasado vivió un affaire con Mauro Icardi.

Tras la noticia, Zaira -hermana de Wanda- la habría hecho elegir entre las dos y la modelo eligió a la Nara. Sin embargo, este año también surgieron rumores de pelea entre ambas, ya que a Zaira se la vinculó con Facundo Pieres, el ex de la mujer de Pedro Alfonso.

Las tres compartieron un evento de belleza y se mostraron muy cómplices. "Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma", dijo Zaira.

Sobre el romance con Pieres indicó: "Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.