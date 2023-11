La polémica afirmación de Barby Silenzi sobre su separación de El Polaco: "Usó nuestra..."

"Nunca le gustó que se habla de su vida privada y que él mismo saque esto... Me pareció innecesario", dejó en claro Barby.

Y sobre lo que contó de la separación de ellos explicó: "No tengo idea por qué lo hizo, capaz porque va a sacar un tema nuevo o va a estar en un teatro".

"Lo del viaje a Brasil lo sabía. Y cuando quiere discutimos por boludeces dos o tres días sin hablar y ya", dejó en claro Silenzi. Y sentenció: "A mí me gustaría cuando él vuelva que empiece hablar de lo que él mismo dijo".

En tanto, reconoció cuándo fue la última vez que hablaron: "El martes tuvimos una discusión normal como siempre, nada grave que no se pueda solucionar con una charla. Y de ahí no hablamos más de nada".

"Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así. Yo estoy hablando acá por culpa de él. Hasta que no hable con él no puedo tomar una decisión", finalizó Barby Silenzi.

El Polaco abrió su corazón y habló de la crisis con Barby Silenzi: "No nos estamos..."

En Almorzando con Juana, El Trece, El Polaco reveló este domingo cómo se encuentra su relación con Barby Silenzi, con quien tuvo a su hija Abril. “Hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos”, confesó el músico.

La nieta de Mirtha Legrand le preguntó al cantante si seguía en pareja con Silenzi y él se sinceró y le respondió: “Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados, pero estamos ahí”.

"A Barby la amo mucho y es una mujer excelente”, afirmó y recordó el inicio de su relación con ella: “Pasamos una pandemia también con Barby, nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron".

Por otro lado, el artista reflexionó sobre la buena relación que tiene con sus exparejas: “Como todas las madres de mis nenas, aparecieron en mi vida para estar ahí y para enseñarme cosas”.

Recientemente Barby Silenzi mostró su enojo con El Polaco, a través de su cuenta de Instagram, luego de que el cantante haya viajado a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense y le haya bloqueado sus historias para que ella no pudiese verlas.