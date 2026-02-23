El regreso teatral de Eleonora Wexler: protagonizará El estado de la unión junto a Gonzalo Heredia
Desde el próximo mes de abril, Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizarán la obra del escritor británico Nick Hornby, un matrimonio en 9 partes, en versión de Andrea Garrote y el propio actor. Los detalles.
23 feb 2026, 19:00
Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizarán el estreno de EL ESTADO DE LA UNIÓN del escritor británico Nick Hornby, un matrimonio en 9 partes, en versión de Andrea Garrote y el propio Heredia. Al tiempo que será la primera quien lleve a cabo la dirección de la puesta.
El estreno será el 3 de abril 2026 en el teatro Picadero (Pje. Enrique S Discépolo 1857 - CABA) con funciones de viernes a domingo a las 20 hs. Las entradas, ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro o de manera online a través de Plateanet.
El autor de “Alta fidelidad” se luce en esta comedia que retrata con maestría un matrimonio en crisis. Cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños. A través de diálogos profundos, honestos y con humor sarcástico por fuera de todo cliché, nuestra simpatía fluctúa entre ambos personajes.
Risa y emoción en una suerte de terapia previa en la que ambos intérpretes nos regalan un retrato entrañable de los pros y contras de la cotidianeidad.
"Hoy en día, en donde los vínculos largos están subestimados, El estado de la Unión viene a recordarnos, con la implacable lucidez de la comedia, que lo ridículo, lo vulnerable, lo dañado son condiciones propias de cada ser humano y que compartir esa profunda intimidad con otro e intentar rescatar el vínculo, volver a poner en marcha la pasión, recuperar la esperanza de un futuro en común, es un campo de aprendizaje personal que expande la experiencia de la vida", reveló la directora sobre la pieza que promete llevarse todos los aplausos.