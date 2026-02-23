El regreso teatral de Eleonora Wexler: protagonizará El estado de la unión junto a Gonzalo Heredia

"Hoy en día, en donde los vínculos largos están subestimados, El estado de la Unión viene a recordarnos, con la implacable lucidez de la comedia, que lo ridículo, lo vulnerable, lo dañado son condiciones propias de cada ser humano y que compartir esa profunda intimidad con otro e intentar rescatar el vínculo, volver a poner en marcha la pasión, recuperar la esperanza de un futuro en común, es un campo de aprendizaje personal que expande la experiencia de la vida", reveló la directora sobre la pieza que promete llevarse todos los aplausos.

Eleonoa Wexler y Gonzalo Heredia 1