La impensada guerra entre Mica Viciconte y Tamara Pettinato: "No tengo miedo a nada"

Ante sus fuertes palabras, en LAM (América) fueron en busca de Mica, quien respondió de forma contundente a la crítica de la conductora.

Tamara Pettinato Mica Viciconte

“Yo creo que igual estaría bueno que Tamara se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos. Me parece que ella tiene muchos más y sino, que salga a dar explicaciones”, comenzó respondiendo.

Luego, analizó: “Si vos estás de panelista en tu programa, das tu opinión. Eso no significa defender o no, podes estar de acuerdo o no. Todo tienen ganas de meterlo para cualquier lado. No soy amiga de Cami Homs, la conocí ahí, pero puedo estar de acuerdo o no con la situación que pasó, es simple. ¿Y qué es embanderar? ¿Ella quién es? No la conozco a Tamara pero no es de mi agrado tampoco".

“¿Qué hago si me preguntan, cierro la ventana y no hablo? No tengo nada que ocultar y por eso bajo la ventana. Que me diga ella cómo me tengo manejar en el medio, que se maneja tan bien…Estaría bueno”, disparó algo picante.

Por otro lado, defendió su trayectoria en los medios y remarcó: “Cuatro años colgada de una liana estuve, no entré al medio por un quilombo. Estuve cuatro años en un programa de competencia, el lugar me lo gané a base de mucho esfuerzo. Después el medio me dio la oportunidad en muchos programas y para hoy seguir trabajando".

"No le veo nada malo y estoy contenta con todo mi recorrido, no he hechos cosas desafortunadas ni mucho menos. Pueden buscar archivos que estoy muy tranquila y no le tengo miedo a nada. Todos opinan como si uno hace cosas malas. Y los que hablan a veces….tenemos que mirarnos a un espejo y ver que hicimos antes de decir tonterías. O preguntarme…ya que ella es periodista….¡Hay tan poco profesionalismo en el medio!", concluyó.

Mica Viciconte apuntó contra Lizy Tagliani tras la polémica con Camila Homs

Mica Viciconte Camila Homs Susana Giménez

Durante el pase entre A la Barbarossa y Ariel en su Salsa (Telefe), Pía Shaw le consultó a Mica acerca y ella comentó: "Fue incómodo, no estuvo bueno. Lo tiene que salir a hablar Cami. Para mi no se dio cuenta, en el estudio hay mucha gente, mucho griterío obviamente, justo Cami había ganado y estaba contenta".

"Fue una situación que cuando salimos, los que estaban detrás de cámaras si la vieron. Yo escuché algunas cositas al comienzo pero el final no. Si escuché cuando dijo lo de 'botineras', que también me incluyó a mi. No estuvo bueno", admitió.

Mica Viciconte Camila Homs Susana Giménez

"Esta es una opinión mía, los pedidos de disculpas vos no podés mandar como si fuese un flete 'tomá mándale un mensaje'. Para mí las disculpas son, pedís un teléfono si no lo tenés, la llamás y se piden las disculpas como corresponde. Yo hubiese hecho eso y no que le reenvíen un mensaje", agregó.

Y cerró: "A veces con el humor se justifican cosas y no están buenas pero, para mí, las disculpas son personalmente, también para tener una devolución. Me parece que somos grandes y, si te mandaste un cagadón, hay que hacerse cargo".