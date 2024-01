La incomodad de Marley con la prensa en la última función de Susana Giménez

"¿Cómo viste la función?", le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) a Marley durante la salida de la función. "Muy bien, ya la había visto igual", respondió el mismo con ánimos de evadir a la prensa.

“Pero esta es una nueva...estaba con todas las pilas, estaba muy emocionada”, le comentaron y el conductor deslizó: “Sí, totalmente, porque es la última".

Marley y Susana Giménez

Sin intenciones de finalizar la nota, el cronista continuó con las observaciones y comentó: “No lloró Susana al final. Pensamos que, por ahí, porque se despide de los teatros en nuestro país". “Sí, pero capaz de vuelve a hacer alguna función… ¡Cuánta gente, por Dios! ¿Qué pasó?”, exclamó el conductor agobiado.

Lo cierto, es que el año pasado, en medio del escándalo de Jey Mammón, se conoció una denuncia por abuso sexual realizada en la provincia de Misiones contra Marley. Aunque luego no trascendieron detalles al respecto, de ese momento, el mismo decidió tomar distancia de los medios y por esa razón hace tiempo que no habla ante la prensa.

“Ale, hace mucho que no te tenemos. Estás con un micrófono, me llamó la atención. ¿Estás grabando algo?", siguió el cronista y Marley aprovechó el momento para poder salir de las cámaras diciendo "estamos haciendo una cosa de Por el mundo, por eso me tengo que ir a grabar ahora".

El saludo especial que le hizo Messi a Susana Giménez en el día de su cumpleaños: "Te espero en Miami"

Lionel Messi le dedicó un saludo especial a Susana Giménez, que este 29 de enero celebra 80 años. El crack del fútbol le grabó un video a la diva de los teléfonos, que luego compartió en sus historias en Instagram.

"Hola, Su, bueno, quería mandarte un ¡Feliz Cumpleaños!, desearte que pases un hermoso día, rodeada con la gente que te quiere. Un beso grande, que lo disfrutes. Te espero por acá, en Miami. Cuando estés por acá, nos juntamos", le dijo el jugador.

En la publicación, Susana recordó que el crack le hizo llegar una camiseta de la Selección. "Gracias mi ídolo adorado, gracias por la camiseta, te quiero tanto, como el resto del mundo. Cuando llegue a Miami, te voy a ir a ver jugar", resaltó la figura de Telefe.

Hace unos días, Celia, la mamá de Lionel Messi, estuvo en Punta del Este y fue a ver Piel de Judas, la obra que marca la despedida triunfal de la diva de los escenarios.

La conductora se prepara para festejar sus 80 en La Mary con su hija Mercedes, su nieta Lucía, y amigos famosos como Marley, La Negra Vernaci, Ricardo Darín, Cristian Castro, entre otras figuras.