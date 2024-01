Susana Giménez cumple 80 años y Telefe la homenajeó con un emotivo video locutado por Mirtha Legrand

"Le mandamos un feliz cumpleaños a uno de los pilares fundamentales de esta canal. Su, feliz cumple", dijo Del Moro.

Luego, Telefe puso al aire el clip que comienza con la voz de Mirtha. "Hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos, nombres compartidos por muchos, pero que una persona en especial los hace únicos... Hay nombres de todo tipos, pero una única Susana", señala La Chiqui.

El video continúa con distintos momentos de la exitosa carrera de Susana, con más protagonismo en su histórico programa ¡Hola Susana!

Y sigue con un fragmento de un discurso de Susana en los últimos premios Martin Fierro. "No puedo creer lo que hice, es mucho... Pasó volando. Disfruté de la vida. Tuve una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más. Gracias por tanto amor. Les agradezco que me hayan recibido en sus casas. Para mí es muy emocionante", se la escucha decir a Su.

Por último, Mirtha cierra: "Feliz cumpleaños querida amiga. Siempre te quise y te voy a querer toda la vida. Teresa, La Chiqui Legrand".

La emotiva despedida de Susana Giménez de los escenarios en Punta del Este: el video

Susana Giménez se despidió el último sábado de los escenarios con la obra Piel de Judas, en el teatro Enjoy, en Punta del Este, Uruguay. La diva, que fue ovacionada de pie por el público, estuvo acompañada por sus seres queridos.

Estuvo presente su hija Mercedes Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco, sus hermanos Carolina y Patricio Giménez Aubert y amigos como la 'Negra' Vernaci, Humberto Tortonese y Marley. Los últimos viajaron al país vecino para festejar junto a la rubia su cumpleaños número 80, quien cumple el 29 de enero.

Después del enorme aplauso que recibió por parte de sus fans, la diva expresó unas emotivas palabras. Luego de que subiera el productor Gustavo Yankelevich al escenario, Susana dijo: "Él es el culpable".

“Todo lo que me propone casi siempre lo consigue porque en esto tenía razón, aunque había una que no me gustó, de casualidad, la única”, afirmó y agregó: “Esta me encantó, y tenías razón, a la gente le encanta, sonríe, y me parece que estamos viviendo todos un momento en el que hay que reírse un poco realmente”.

“Nosotros un poco por la política pero hasta el mundo está mal. ¡Hasta Ecuador se puso terrible, una cosa rarísima”, opinó la diva de los teléfonos.

Y expresó: “Quiero agradecer a todos los que están acá y especialmente a todo Uruguay que me recibió con los brazos abiertos, y con tanto cariño que a veces no puedo ni salir porque me agarran hasta en la farmacia. Ahora porque estoy maquillada pero yo tengo una cara que parezco horrible y le digo a la gente ‘no puedo sacarme una foto, ¡estoy sin maquillaje!’, pero no importa, me la saco igual”.

Al final, la actriz, que debutó en 1972 con la obra Las mariposas son libres, manifestó: “Los amo a todos, me han recibido y me han despedido de una manera muy cálida, gracias”.

