La indignación de Martín Salwe frente a Alex Caniggia en El hotel de los famosos: "Cómo no vi venir esto..."

Salwe walter melody e imanol captura.jpg Martín Salwe, Melody Luz, Walter Queijero e Imanol Rodríguez durante el cara a cara en El hotel de los famosos (El Trece). Enfrente, Alex Caniggia pergeñaba su estrategia contra el locutor.

Al tiempo que tras escuchar el voto de Alex Caniggia contra él, no pudo evitar desatar su furia al afirmar estar "Impactado, sorprendido, impensado, fuera de cálculo, siendo que hice mejores cosas para considerar el voto que Alex y hay que tener agallas y huevos también para llevarle la contra a él. Hay mucha gente que la tiene. Yo lo voté varias veces, hay gente que no... no sé si es miedo, no sé si es respeto. Puede ser estrategia en parte, y en parte no porque si no lo siguen votando va a ir él (a la final) y le puede ganar a todos... es la realidad".

Alex, Lissa y Locho captura.jpg Alex Caniggia junto a Lissa Vera y Locho Loccisano en el cara a cara de El hotel de los famosos, donde sentenciaron a Martín Salwe para que defina con Imanol Rodríguez la próxima elinminación.

En tanto, el polémico locutor terminó de explotar al recibir el voto de Locho Loccisano por lo que disparó soberbio "Yo... cómo no vi venir esto, en qué momento perdí el sentido común y la lógica, que me vota Alex me vota Locho... cómo me senté acá sin saber todo esto", dijo frente a cámara en el back de El hotel de los famosos. Por último, quien definió la próxima contienda no fue otra que Lissa Vera, quien como buena sanguinaria siguió la estrategia de Caniggia y lo puso a Salwe contra las cuerdas.

Embed

La drástica decisión de Martín Salwe tras su paso por El hotel de los famosos

Sin duda, Martín Salwe es de unos los participantes más polémicos dentro de El hotel de los famosos.

Recordemos que el locutor fue duramente criticado por haberse burlado de Locho Loccisano en el reality de El Trece.

martin-salwe.jpg

Según contaron en Mañanísima, Salwe hizo un pedido especial a la producción del programa.

Como el reality ya terminó de grabarse (pese a que aún están pasando algunos capítulos), el locutor pidió autorización para poder viajar, por lo que tras recibir la confirmación por parte de la producción, Salwe tomó un vuelo rumbo a Israel.