La indignación de Matías Alé tras un robo durante su cumpleaños: “Somos todos amigos”

Siempre acompañado por su novia y futura esposa, Martina Vignolo (22), Matías se mostró más enamorado que nunca en el restó de Palermo donde sopló las velitas en una torta principal con la decoración temática elegida y otras cinco tortas: dos con los números 4 y 7, y otras tres con las sílabas de su nombre.

En tanto, cuando una de las invitadas le avisó al cumpleañero que le habían robado el celular, Matías Alé se indignó y, tras pedirle que se fijase si no se le había caído en algún lado, no dudó en parar la fiesta para pedir a viva voz: “A ver si alguien se agarró un teléfono…”.

“Chicos, ¿alguien que haya agarrado un teléfono que no sea el suyo? Somos todos conocidos, así que no creo que haya sucedido... somos todos amigos”, volvió a preguntar incómodo al ver que el teléfono no aparecía. Fue allí cuando la víctima del hurto aseguró que había sido “alguien gordito que estaba vestido de negro”, por lo que el actor intentó tranquilizar a todos al asegurar: “No se preocupen porque hay fotos de todos, hay cámaras y lo vamos a recuperar, no se preocupen”. ¡Qué momento!

El sentido mensaje de cumpleaños de Matías Alé a su novia Martina junto a una foto muy particular

Luego de varios años, en mayo pasado Matías Alé volvió a mostrarse enamorado y presentó oficialmente a Martina Vignolo, su actual novia marplatense y 24 años menor que él.

Desde ese momento, el ex de Graciela Alfano expresó en cada entrevista radial y televisiva estar profundamente enamorado asegurando que Martina es la mujer que quiere como madre de sus hijos, al punto tal de proponerle matrimonio mientras agradecía el Martín Fierro Federal ganado por el programa que conduce en Córdoba.

Así las cosas, este 17 de julio Martina cumplió 23 años y tras compartir juntos los primeros minutos de este miércoles en una romántica cena, Matías le dedicó las más tierna palabras desde sus Instagram Stories.

"¡Feliz cumpleaños amor mío! ¡Te deseo lo mejor en este día tan especial para vos! Gracias por elegirme para empezarlo conmigo. ¡Te amo con el alma y deseo que todos tus cumples lo empecemos así de felices!!", escribió Alé junto a una postal de la parejita en el restó donde sopló las velitas.

En tanto, a la mañana siguiente Matías Alé sumó otra publicación en su feed donde se los ve abrazados en un ascensor tomándose una selfie, con un nuevo y romántico saludo de cumpleaños, en el que le declaró: “¡Vida mía! En este día tan especial para vos, quiero dejar esta hermosa foto tan especial para nosotros, deseándote un muy feliz cumple. ¡Te Amo con todo mi corazón!”.

Al tiempo que completó, más enamorado que nunca: “Me haces muy feliz y te deseo todo lo mejor en tu día y en todo este año que hoy empieza. Por más cumples y ascensores juntos. Que seas hoy y siempre muy feliz”.