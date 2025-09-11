Una ex Gran Hermano sorprendió al mostrarse con el streamer más cuestionado: “Esto termina mal”

Así fue que a pesar de los advertencias que le dejaron a Gabriela en las redes sociales para que tenga cuidado con quién se está relacionando, tal parece que ella habría hecho caso omiso y no tendría planeado cortar su vínculo con Oky.

Ocurre que en este aún bastante nuevo mundo del stream, donde nunca está del todo claro qué es cierto y qué está armado en pos de generar contenido, la cierto es que Oky se ha hecho popular justamente por protagonizar escenas que siempre rozaron el escándalo.

El chico ganó popularidad y fama por su tumultuoso romance con Sasha Ferro, la modelo que tras salir con él fue vista en la escandalosa fiesta de un grupo de jugadores de Independiente a bordo de un yate, al punto tal que actualmente es la novia del defensor del rojo, Diego Tarzia.

Pero volviendo a su relación con Oky, la cuestión es que tras romper el noviazgo la modelo lo defenestró. "Quiero comunicarles que mi relación con Oky terminó porque no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni que no sabe lo que quiere…", había escrito a través de sus redes sociales y tras la picante respuesta de él se generó un escándalo de proporciones.

Es así que a partir de ese episodio, el streamer quedó involucrado de diferentes escandalosos y negativos episodios relacionados con maltrato animal o múltiples excesos que han puesto en riesgo su salud, lo que llevó a sus familiares a buscar ayuda profesional para que dejase ciertos comportamientos problemáticos.

Y mientras todo esto sucedía, la realidad es que Gabriela Gianatassio recién llegaba al país desde sus Brasil natal, para inmediatamente entrar a la casa de Gran Hermano. Es por eso que muchos fanáticos especulan que la morocha no debe conocer el complejo historial del joven por lo que al verla a puro beso con él no dudaron en alertar a la ex Gran Hermano para que supiese dónde se estría metiendo.

"Cómo pueden pasar estas cosas, cómo estás chicas siguen cayendo en lo mismo", palabras más palabras menos, fue el principal comentario de mucha gente al ver el video de la morocha y Oky por demás acaramelados, no dudaron en advertir a la morocha. Pero lo cierto es que por el momento ella no acusó recibo de los muchos mensajes, donde se la ve más feliz que nunca donde no hay lugar para la preocupación. Claramente esta historia continuará.

Quién es y a qué se dedica Oky

Oky, cuyo nombre real es Octavio Appo, es un streamer y creador de contenido argentino muy popular con más de un millón de seguidores en plataformas como Twitch, TikTok e Instagram. Nacido en Santa Fe, pero criado en Tucumán, se mudó a Buenos Aires donde creció como streamer y se volvió conocido por sus transmisiones en vivo, su programa llamado Rompiendo el hielo y también por su faceta como músico. Además, fue parte del reality El Reto en Telefe. Su popularidad incluye tanto su contenido como algunas polémicas, como videos virales en los que mostraron actitudes violentas, lo que generó críticas.

Oky es también cantante y ha ido desarrollando su carrera musical paralelamente al streaming, colaborando con varios artistas y lanzando canciones que se han vuelto tendencia. En el mundo del streaming, fue pionero en la creación de casas de streaming y lidera el grupo DNG Team, que trabaja exportando contenido multimedia para Twitch. Su influencia y crecimiento lo han posicionado entre los streamers argentinos más reconocidos, con un estilo particular y una gran base de seguidores.