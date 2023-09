La inesperada decisión de Julieta Poggio sobre su futuro laboral: "Todo no se puede"

Sin embargo, esta tarde confirmó su salida del programa junto a los hermanitos y se despidió muy conmovida. "Para mi hoy es una despedida, un hasta luego, no me miren así, los voy a extrañar un montón pero la verdad que estoy con un montón de cosas, proyectos nuevos acá en Telefe y ojalá tuviera una gemela para poder hacer todo", comenzó diciendo.

Juli Poggio se despide de Fuera de Joda

En ese instante, Dani se mostró muy angustiada con la situación por lo que su amiga hizo una pausa y soltó: "Dani, no llores. Yo te veo los ojos, mala. No llores amiga".

"Todo no se puede, a veces hay que parar un poco y no me puedo duplicar. Pero bueno, contenta porque se vienen un montón de proyectos dentro de muy poquito así que los voy a extrañar un montón, fue re lindo este año con ustedes. Saber que salimos todos con el mismo sueño y nos pudimos juntar acá y hacer lo que queríamos", continuó.

"Creo que fue super especial sentarnos en esta mesa todos juntos y voy a venir a visitarlos, obvio, porque posta los voy a re extrañar", cerró y se abrazó con Dani mientras todos le aseguraron que era bienvenida para volver en cualquier momento.

Ángel de Brito reveló quién es la figura más pedida para la salsa de a tres en el Bailando 2023

Hace ya muchos años que en Bailando 2023 se instaló un clásico ritmo que suele ser uno de los más esperados por el público y los participantes. Se trata de la salsa de a tres, donde las parejas invitan a otra celebridad a participar de la performance por una noche.

Con la agenda apretada que tienen muchos famosos, este ritmo suele comenzar a planificarse desde que comienza el certamen, para poder realizar la invitación con su debido tiempo.

Es por eso, que muchas parejas ya tienen a ciertos famosos en la mira para su trío, y fue el periodista y jurado, Ángel de Brito, quien reveló el nombre de la famosa más solicitada por los competidores.

“Juli Poggio es la más convocada para la salsa de a tres. Es el quinto ritmo, ¿La autoriza Telefe? ”, escribió Ángel en sus redes sociales aunque no dio detalles sobre la elección de la ex Gran Hermano.

Cabe destacar, que en distintas ocasiones la artista expresó su deseo de participar en este ritmo. “Yo tengo ganas de hacerla, pero tengo que ver si me dejan, hay que hacer fuerza ahí”, declaró semanas atrás en un vivo.