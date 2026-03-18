La inesperada desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop: los escandalosos motivos

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Fue allí que uno de los conductores repasó: "En el equipo de Vernaci está La Barbie, el árabe Ramil y (Carlos) Sturze, entre otros"; al tiempo que Varela insistió que "con esa mesa se va a quedar la radio".

Asimismo, sobre cómo le cayó esta noticia a la icónica locutora, la intrusa reveló que "no le gustó nada, porque había arreglado el año, y al mes -lo mismo que le pasó a Lizy en algún punto- recibe esta noticia".

Lo cierto es que tanto Vernaci como Lizy tenían arreglado todo el año desde el mes de diciembre. Y remarcó una vez más que el equipo de Elizabeth queda en la radio y será ubicado, algo que probablemente suceda con el equipo de Lizy también.

"La negra no lo tomó nada bien, en el caso de Lizy -si bien la sorprendió y no le gustó, porque también tenía ya arreglado su año-, Yankelevich me dice 'Lizy se va a encargar de arreglar su contrato", concluyó la periodista.

La Negra Vernaci sin programa de radio - captura Intrusos

Cómo fue el descargo de Lizy Tagliani tras confirmarse su desvinculación de Radio Pop

Así las cosas, minutos después de conocida la salida de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop desde Intrusos, fue la primera quien confirmó la información del ciclo de América TV a través de sus redes sociales con un breve pero contundente descargo.

"Paso por acá para decirles que sí, que es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y lo estoy en escuchando en los medios. Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron", confirmó de movida.

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Y agregó serena: "Me hubiese encantado ser yo quien lo diga en el programa de radio. Pero bueno, no importa... se dio así y sólo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad. En estos dos años y meses he aprendido un montón, hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado, pero sobre todo he aprendido a respetar y a cuidar al oyente".

Y poniéndole una cuota de optimismo, Tagliani aseguró estar feliz porque ahora podrá llevar a su hijo a colegio, así como también podrá descansar para "llegar intacta" a las funciones de Annie, la comedia musical que estrena este 19 de marzo en el teatro Broadway de la Avenida Corrientes.

Por último, Lizy confió que seguirá haciendo streaming así como también anunció que pronto se conocerán las novedades que la tendrán como protagonista en la televisión abierta.