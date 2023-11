La inesperada predicción de Pitty, la numeróloga sobre Fátima Florez: "No me sorprendería que..."

Ahí, la angelita invitada, Marina Calabró, acotó: "Había una suerte de pedido, sugerencia, con respecto al Bailando 2023, para discontinuar un poco. Y también tiene por delante una temporada de verano que entiendo que el empresario Guillermo Marín va a tener que montar otra estructura de seguridad".

Ana Rosenfeld, en tanto, contó cómo haría la comediante durante la temporada en Mar del Plata para ver a su pareja Javier Milei. "Me dijo 'los días que esté libre me trasladaría a Chapadmalal'", dijo la abogada. "Ay, yo los veo re enganchados", lanzó Pitty.

Y reveló: "Hay algo más. Yo creo que Fátima empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista".

"No quiere tener hijos el Presidente", señaló Calabró. "También dijo que no se quiere casar", agregó Rosenfeld. Y Pitty les respondió: "El hombre propone y la mujer dispone".

Fátima Florez se cansó de las especulaciones y fue tajante al hablar de la hermana de Milei

A horas del triunfo del candidato a presidente por La libertad avanza, Javier Milei, en el balotaje, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz Fátima Florez habló sobre su relación con el economista y sus allegados más cercanos.

“Estoy feliz, movilizada. Ayer fue un día largo, con muchas emociones e histórico. No sé cómo explicarlo. Estoy muy movilizada todavía”, expresó la imitadora luego de resultado en las urnas.

“Fui a votar con el corazón. Y es una sorpresa este triunfo tan, pero tan grande. Un porcentaje tan alto realmente es muy fuerte”, remarcó Fátima, que ya adelantó que continuará con su carrera, más allá de su rol como primera dama. "Yo voy a continuar con mi carrera y voy a acompañar a Javier también", detalló.

Por otro lado, la actriz se refirió a una controversia que se generó en redes porque ella repetía parte del discurso mientras el economista hablaba ante la militancia. Incluso, se comentó que Karina, la hermana de Milei, le hizo un gesto para pedirle que deje de hacerlo.

"No es cierto para nada que me estaba burlando, todo lo contrario, quiere decir que yo estoy tan empapada que lo sé, es el discurso del prócer Benegas Lynch", explicó.

Fátima aclaró que la hermana del economista jamás se ofendió ni incomodó. "Me salió del alma porque cada vez que veo que lo dice lo digo porque tenemos una conexión increíble. No tiene nada de malo, ni de burla, ni Kari se ofendió", remarcó.

Al finalizar, la actriz defendió a su pareja de aquellos que lo tildan de "misógino". "En una mentira, su equipo tiene muchísimas mujeres talentosas, una vice, su hermana, que es un mujer increíble", sentenció.