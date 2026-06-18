Mario Pergolini aniquiló a Lali Espósito con una frase filosa y encendió la polémica: "Te dicen que no y después..."

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando describió el escenario contrario: el de las celebridades a las que sí le gustaría entrevistar, pero que no muestran interés en asistir. “Después tengo al otro que me gustaría invitar y hago al revés: ‘Hola, ¿qué tal? Volví a la tele’, y me responden ‘qué cagada’”, relató, apelando una vez más al humor.

Según explicó, muchas veces esos artistas tampoco le abren la puerta a una posible invitación. “No me dan el pie para preguntarles ‘¿y vos vendrías al programa?’ o te responden ‘no, yo no voy a la tele’”, comentó.

Fue entonces cuando mencionó directamente a algunos músicos y dejó una frase que rápidamente se viralizó. “Lo loco es que muchos que me dicen eso después los veo en televisión española. Los veo en los dos programitas que van allá... nosotros vamos viendo, Lali. Sonó reclamo, pero no. Tiro un nombre al azar: Paco, Catriel... digo, cualquier cosa”, lanzó con picardía.

Aunque enseguida aclaró que no estaba haciendo un reproche, la referencia a Lali Espósito, Paco Amoroso y Catriel no pasó inadvertida. Como era de esperar, el comentario generó múltiples reacciones e interpretaciones en las redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los artistas mencionados se pronunció públicamente sobre los dichos del conductor.

Lali Espósito, Catriel y PAco Amoroso

Cuál era la frase que Gaspi siempre le decía a Mario Pergolini sobre CQC y que nunca olvidó

La muerte de Gaspar Primi Díaz, más conocido como Gaspi, sigue causando un fuerte impacto entre quienes lo conocieron y admiraron su trabajo. El joven influencer perdió la vida a los 23 años el domingo pasado en el accidente aéreo que involucró a dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, una tragedia que generó una profunda conmoción.

En su programa de streaming No preguntes por Rusia, que se emite por Vorterix, Mario Pergolini se mostró visiblemente afectado al hablar del tema. “Lo que me puso mal fue lo de Gaspi. La verdad que me mató ayer”, confesó el conductor.

Luego recordó las charlas que compartieron y reveló una frase que el creador de contenidos le repetía con frecuencia por su admiración hacia Caiga Quien Caiga. “Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Y yo le decía que no había forma”, contó.

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Además, Pergolini destacó la evolución profesional de Gaspi y valoró especialmente sus trabajos más recientes. “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante”, señaló.

Antes de cerrar su reflexión, remarcó el dolor que genera una pérdida tan temprana. “Fue tremendo. Golpea por todos lados”, expresó. Y sobre el accidente, agregó: “Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...”.