La inmediata reacción de Luciana Salazar cuando la vincularon con un reconocido abogado

Luciana Salazar Franco Bindi - captura Intrusos.jpg

Así, mientras la periodista agregó que "mucha gente se sorprendió porque ella llegó con él", Karina Iavícoli bromeó preguntando si se trata de un plomero. Fue allí cuando Pablo Layus explicó que "él es abogado penalista de muchas de las causas de los k", así como agregó que Bindi "es el dueño de Radio X", entre otros medios. Y según el propio Bindi le habría reconocido al periodista cordobés, la relación "se fue dando".

Embed

En tanto, a pocos minutos de revelada la información, Luciana Salazar se volcó a su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos, aunque nunca dio nombres. "Lo desmiento acá y espero que todos los portales no se hagar eco de falsas noticias!. No estoy de novia con la persona que me están vinculando", escribió furiosa.

"Todos los días me ponen de novia con personas que no lo son y hasta algunas ni conozco. El día que yo quiera contar algo será de mi boca. Gracias", concluyó tajante la mamá de Matilda Salazar.

Luciana Salazar posteo desmiente novio Franco Bindi.jpeg

Marcelo Polino confirmó el gesto de amor que tuvo Luciana Salazar para que cumpla su gran sueño

Marcelo Polino estuvo en La noche de Mirtha Legrand, El Trece, y en charla con Mirtha Legrand contó el gran gesto que tuvo Luciana Salazar para que cumpla el sueño de ser padre.

El conductor y periodista admitió que se dio por vencido para adoptar debido a la burocracia de los trámites muy lentos en el país por los que estuvo diez años en lista de espera de poder adoptar un niño.

“Primero no me daban (un niño para adoptar) y cuando empecé a contarlo acá, me empezaron a llamar y a ofrecer grupos de hermanos (…). Me llamaron para darme cuatro hermanitos, después cinco. Yo, al no tener una estructura familiar, no me podía hacer cargo de cinco niños”, explicó Marcelo Polino.

marcelo polino luciana salazar 1.jpg

Y contó: “Ahora soy padrino de Matilda (hija de Luciana Salazar), que la amo, y estoy re cerca del hijo de Flavio Mendoza; así que me llevo la mejor parte porque los agarro cambiaditos, me los llevo a ver los shows, les compro cosas ricas y se los devuelvo cansados y malhumorados a los padres, pero la pasamos bien”.

A lo que Mirtha Legrand le consultó si Luciana le había ofrecido donarle sus óvulos para que pueda ser papá y ahí Polino confirmó ese gran acto de amor que le planteó su amiga.

“Es correcto, pero yo ya había dejado las carpetas porque estaba harto de dar la prueba cada dos años, ya había nacido Matilda. Luciana me invitó un té y me contó que había hablado con su familia y que su decisión era ofrecérmelo", explicó el periodista.

"Y yo le agradecí porque mi idea era adoptar porque quería dejarle todo lo que había logrado en mi vida a alguien que tuviera carencia”, finalizó.