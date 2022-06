La palabra de Mariana Genesio Peña tras el ataque transfóbico

"Es un miedo que jamás había tenido. El miedo ese me duró unas cuadras, me quedé pensando", comenzó diciendo Genesio Peña.

"Si esta persona se cruzaba conmigo cuando yo estaba sola, porque yo estaba con un camarógrafo, una persona que me estaba entrevistando y había una cámara. Aún así se animó a semejante agresión. Si yo hubiese estado sola, no sé que hubiera pasado", agregó.

mariana-genesio.jpg

Además, Mariana Genesio Peña habló de los mensajes que recibió por parte del INADI tras el episodio vivido. "A raíz de lo que me pasó a mí, tuve una conversación muy extensa con el INADI. Me enteré de situaciones que suceden en provincias porque yo estaba en pleno Palermo Hollywood con dos cámaras, gente saliendo de la peluquería, en un lugar muy seguro. Yo soy una persona conocida, en todo el barrio me quieren y me imagino otra situaciones, en otros lugares donde las chicas están completamente desamparadas", comentó.

"¿Desde INADI se comunicaron con vos?", preguntó Pia Shaw. "Si, si. Enseguida se pusieron a disposición y yo la verdad que tuve dos días con el teléfono totalmente explotado", respondió Mariana.

Luego, Daniela Cardone quiso saber que fue lo que dijeron las autoridades responsables de controlar estas acciones. "Desde INADI me ofrecieron una reunión para ver de que manera podemos accionar, hacer una denuncia a una persona que es totalmente difícil de identificar. Tal vez es medio en vano o tal vez no", contestó.

El ataque transfóbico que vivió Mariana Genesio Peña en la calle

Mariana Genesio Peña vivió un episodio repudiable cuando estaba dando una nota para LAM (América TV). La actriz dio una entrevista al ciclo Ángel de Brito para hablar de su experiencia con Facundo Arana luego de la denuncia por acoso que recibió de parte de Romina Gaetani.

Mientras estaba conversando con el notero, pasó una persona y lanzó un comentario ofensivo.

"Hay dos géneros, nada más", gritó el sujeto. "Es una persona", le contestó Alejandro Castelo, cronista de LAM. "Es un trava. Solo hay dos géneros, los demás son todos trastornos mentales", insistió el atacante.

Genesio Peña indicó que la situación la tomó por sorpresa y nunca le tocó vivir un hecho similar. "La verdad es la primera vez que me pasa y me parece que hay que estar atentos a estas cosas", reflexionó.

Por último, la actriz señaló que en las redes sociales y en los medios hay muchas personas que expresan su rechazo a personas de la comunidad LGBTQ. "Hay muchos mensajes de odio contra las personas trans y quienes piensan distinto", sentenció.