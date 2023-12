La insólita confesión de Charlotte Caniggia sobre las compras que le paga su novio: "Elijo un..."

"Carteras, ropita. Me hago la boluda cuando voy al free shop, elijo un montón de cosas, y digo 'amor, no tengo plata'. Y le digo '¿me lo pagás? Después te lo devuelvo'. Y me lo paga", reveló la hermana de Alex. "Es un divino, Rober", le dijo el presentador.

Ahí, se acercó a Roberto y expresó: "Es siempre lo mismo". "Bueno, se puede olvidar de llevar plata justo ahí en el free shop", opinó Marcelo. "Es de lo único que se olvida", sostuvo el novio de Charlotte.

El sorpresivo gesto de Lourdes Sánchez con Charlotte Caniggia en el Bailando 2023: "Me salvó"

Este lunes finalizó la sentencia todos contra todos en el Bailando 2023 (América) y la participante Charlotte Caniggia tuvo que definir entre sus compañeros Martín Salwe y Lourdes Sánchez.

Suecede que las dos parejas tenían 5 votos y Charlotte tuvo que decidir quién iría a la sentencia de forma definitiva.“Ya tengo el voto decidido y es para Martín Salwe. No la iba a votar a Lourdes porque me presto sus extensiones el otro día, me salvó las papas”, expresó la hermana de Alex.

Rápidamente la joven aclaró que el gesto de Lourdes fue antes de la sentencia y que para ese momento no se sabía que ella tomaría la decisión final. "Me compró. Entonces dije bueno, voy a votar a Martín porque a veces él se enoja y veo una manera de decir las cosas que quizás no está buena”, aprovechó a decir sobre su compañero.

Y concluyó: “ Es un consejo para el, quizás decir las cosas de otra manera más simpático y no tomarse a tanto mal el show. Esto es un juego y un show. Lo vi un poco enojado".