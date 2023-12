Charlotte Caniggia fulminó a sus compañeras que denunciaron privilegios en el Bailando 2023: "Son unas pesadas"

"Hay otros que no se les cae una idea y después se enojan", disparó sin filtro. Acto seguido, Charlotte apuntó contra las participantes Lola Latorre y Anabel Sánchez, quienes se quejaron sobre estos supuestos privilegios.

"Son unas pesadas. Acá no hay que venir a quejarse, esto no es el colegio", lanzó picante. Y concluyó Charlotte: "La queja atrae queja así que no hay que quejarse en la vida".

Embed

El triste recuerdo de Charlotte Caniggia sobre su infancia en el Bailando 2023: "Mis papás nunca iban"

Después de que Charlotte Caniggia bailara este miércoles el reggaeton hot en el Bailando 2023 (América TV), recibió la devolución de la jurado Pampita y la influencer rememoró un duro recuerdo de la infancia.

"Si vos no te la creés, si vos no sacás a esa perra que hay adentro, si no la buscás ahí para traerla a la pista, ya todo lo demás se ve como una mentira. La primera que tiene que confiar sos vos", le dijo la modelo.

Ahí, Charlotte recordó un difícil momento de su infancia: "En mi colegio, cuando era chiquitita, iba a los actos escolares y siempre quería ser un árbol o algo que no tuviese que hacer nada, porque era re tímida".

"Y después te soltaste...", acotó el conductor Marcelo Tinelli. "No, soy re tímida, me da mucha vergüenza que me esté mirando la gente", le respondió . "¿Pero cómo..? Me hacés reír mucho, sos muy desenfadada", dijo sorprendido el presentador.

"No, no sé, es por la infancia. Yo iba a los actos y miraba a todos los compañeritos que iban sus papás y los míos nunca iban. Y eso me ponía re mal, y ahí empecé a actuar de cualquier cosa y ahí me metí para adentro. Me cuesta confiar en mí", reveló la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.