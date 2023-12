La íntima reflexión que hizo Lali Espósito en su balance del 2023: "Estoy orgullosa de jugármela"

“Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son muchos, en lo profesional y en lo personal. En lo segundo soy más celosa de qué compartir. Aprendí eso con el tiempo”, reflexionó.

Y expresó: “A su vez, parte de lo que me sucede es personal y ustedes (aquellos que me siguen con amor) son parte de mi vida. Entonces preferí escribirles para decir algo trillado de fin de año pero muy necesario: gracias”.

“Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Vélez colmado, transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren, me bancan y están al día de lo qué pasa conmigo. A los que me dan su cariño genuino en la calle, en las redes, en cada viaje y en donde sea. Gracias al fandom que me banca el camino artístico, las decisiones y lo más personal también”, agregó.

También remarcó qué es lo que la enorgullece de las decisiones que toma en torno a lo laboral: “Estoy orgullosa de jugármela y de buscar siempre lo distinto en este camino del arte y de la vida. Siempre con amor. Gracias por este 2023 de disco, de giras, de fuerza, de baile, de energía y también de algunos dolores”.

Por último, cerró diciendo: “Un año de aprendizaje, de romanticismo al taco, de emociones, de crecimiento y búsqueda. No saben exactamente qué cosas me pasaron pero sé que están ahí. Eso es muy hermoso. Este año revalorice muchas cosas mías pero sobre todo la importancia del respeto, del amor y de los amigos que están en todas”.

Ángel de Brito reveló qué explicación le dio Lali Espósito tras negarle una nota a LAM

Esta semana causó mucha extrañeza el comportamiento de Lali Espósito, cuando a la salida de la presentación de su álbum vinilo ignoró por completo al cronista de LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, quien la esperaba para entrevistarla.

Si bien habitualmente la actriz y cantante muestra la mejor predisposición para con la prensa, y mucho más con el programa que precisamente amadrina, lo cierto es que esa noche salió del evento sin siquiera saludar, se metió a su auto, arrancó y se fue, lo que asombró por demás a todos.

Lali Espósito- vinilo.jpg

Pero como De Brito y Lali son amigos, más allá de la relación que cualquier artista pueda tener con un periodista, Ángel no dejó de contactarla para consultarle por lo ocurrido y así evitar malos entendidos.

Así, desde sus Instagram Stories, el conductor de LAM respondió consultas desde la ya famosa cajita de preguntas y ante quien quiso saber “¿Qué creés que le pasó a Lali que no le contestó al notero?”, Ángel de Brito reveló sin enojo alguno: “Me dijo que estaba cansada y que había arrancado a las 7 AM. No pasa nada, como dije ayer en LAM, hablaremos otro día...”.