La irritante reacción de Eugenia Tobal por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi

Lo cierto es que al tiempo el actor y la China Suárez, que ya era coprotagonista de la tira de Pol-Ka, blanquearon su relación sentimental y se convirtieron en padres de Rufina.

En una nota con el ciclo Puro Show, Eugenia Tobal fue consultada por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, a lo que fue tajante en su respuesta, evitando opinar al respecto.

"Consultarte si te sorprende porque aparece tu nombre otra vez...", comenzó Alejandro Castelo. A lo que la actriz respondió categórica: “No voy a hablar de absolutamente nada que no tenga que ver conmigo ni con mi trabajo, así que les mando un beso enorme”.

"¿Entendés que te consulte eso?", insistió con respeto el cronista. Y Eugenia Tobal explicó: "Si, todo bien, pero yo no tengo nada que hablar. Solamente cosas mías de mi vida y de mi trabajo".

"En su momento se habló mucho de interferir en la vida de las familias y las personas...", volvió a la carga el periodista y ahí la actriz optó por retirarse de la nota: "Te mando un beso, chau", concluyó la charla.

Nicolás Cabré se casa con Rocío Pardo tras un año de noviazgo: el video del compromiso

Este martes en Puro Show, El Trece, confirmaron que se viene el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Tras un año de noviazgo, el actor se unirá en matrimonio con la joven, a quien conoció durante una temporada teatral en Córdoba.

“Se comprometieron en diciembre en Punta Cana, hicieron un viaje, fue la hija (Rufina), fue la hermanita de ella”, contó el periodista Alejandro Castelo, mientras pasaban imágenes donde se los ve sumamente enamorados.

“Y bueno, fue un momento muy especial, muy íntimo. Y ya se sabe, me llegó ya de palabra de ella, dijo, mirá, me comprometí, nos casamos este año. Y ya me lo confirmó”, acotó el panelista de Puro Show.

Aunque no hay fecha para la unión en matrimonio, lo cierto es que ya están organizando todo y quiere que sea algo para los más allegado. "Está el compromiso previo y finalmente este año, no hay fecha todavía, pero quieren hacer algo muy íntimo”, señaló.

Nico Cabré y Rocío Pardo se conocieron en Córdoba, mientras ambos formaban parte de obras teatrales de la temporada 2024. Mientras Cabré actuaba en la obra Los mosqueteros del rey, la bailarina integraba el elenco de Pabellón Tornú.