La jugada promesa de Nancy Pazos sobre Furia de Gran Hermano que desató el enloquecido festejo de sus compañeros

La panelista aseguró que si la participante, que esta semana está nominada, es eliminada el domingo y luego le dan la oportunidad de reingresar en un potencial repechaje, renuncia al programa que conduce Goergina Barbarossa.

"Ves hoy cualquier encuesta en redes sociales, que no es lo mismo que votar, y en todas se va Furia", instaló el tema Pía Shaw. Y Gastón Trezeguet sumó: "En mi encuesta no se va".

Ahí Lío Pecoraro siguió: "Pregunto si se llega a ir Furia este domingo de la casa y luego entra en un posible repechaje...", motivando la reacción de Nancy Pazos: "¡Lo único que falta!". A lo que su compañero le preguntó: "Si reingresa, ¿Qué cosa sucede?". Y la periodista afirmó: "¡Renuncio! Si eso pasa, yo ya aviso que renuncio".

Al instante, sus compañeros se pararon de sus lugares y comenzaron a saltar eufóricos llenos de felicidad. "Georgi, yo te digo una sola cosa, si a Furia la echa la gente este domingo y regresa, yo presento mi renuncia", repitió Pazos. Y ante los gestos de felicidad de sus compañeros, la periodista cerró: "Vamos a ver quién está acá el lunes".

nancy pazos.jpg

Nazarena Vélez contó de cuál participante de Gran Hermano es fanática Barbie Vélez y el especial pedido le hizo

Nazarena Vélez sorprendió a todos en el programa LAM, América Tv, al contar de cuál participante del reality Gran Hermano, Telefe, es fanática su hija Barbie Vélez.

La actriz contó detalles del fanatismo de su hija por Juliana Scaglione, Furia, y por qué simpatiza tanto con la tatuada y su personalidad dentro de la famosa casa.

Fue cuando se debatían en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre lo que ocurría en la convivencia en el popular reality. "Para mí Virginia (Demo) re juega, es quejosa también. A mí me gusta Manzana, también. Cuando se tiene que plantar se planta eh. Yo lo subestimaba", precisó Nazarena.

"Tiene momentos, pero son cada muerte de obispo. No lo vota nadie. No se va más. Hay gente que hay que empezar a fletarla", analizó Fede Flowers.

Y Nazarena comentó: "Vos sos más Furioso que nadie. Mirá que yo pensé que Barbie era Furiosa, pero vos sos más". "¿Barbie es fanática?", le consultó el conductor.

Y la panelista explicó: "¡Ay, pero por favor! Me dice: 'no hablés mal de Furia'". "¿Por qué? Barbie no tiene nada que ver con Furia", indagó Ángel. Y Nazarena comentó: "Le gusta, compró todo el comienzo de la mina sufrida y que la lucha sola".