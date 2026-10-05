La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: "Detención y captura internacional"

El polémico video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España y generó polémica

El video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España fue difundido el domingo por la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda (América TV) y no tardó en provocar revuelo.

"Moyano y Candela en Madrid… Se le ríen en la cara a la Justicia", escribieron en el perfil de la cuenta del ciclo, remarcando el contexto judicial que rodea a ese explosivo encuentro en el exterior.

Sobre el dirigente pesa una medida que le impide acercarse a su pareja a menos de 300 metros y también establece la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Facundo Moyano se encontraba en España luego de haber obtenido autorización de la Justicia para salir del país. Su regreso a la Argentina estaría previsto para el 12 de octubre.