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La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: "Detención y captura internacional"

El viaje de Facunado Moyano a Madrid junto a Candela Arizaga encendió todas las alarmas judiciales y las consecuencias podrían ser inmediatas.

5 oct 2026, 13:40
La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: Detención y captura internacional

La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: "Detención y captura internacional"

La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: Detención y captura internacional

La Justicia tendría preparadas medidas drásticas para Facundo Moyano: "Detención y captura internacional"

La situación legal de Facundo Moyano se complica por horas. Luego de que trascendiera que el dirigente se encuentra en España junto a Candela Arizaga, vigentes aún las medidas cautelares y restricciones de acercamiento, la Justicia argentina habría llegado a un límite y evalúa medidas contundentes.

La periodista Paula Varela fue quien dio los detalles en Lape Club Social Informativo (América TV), tras consultar directamente con fuentes del expediente. Según reveló, el malestar en los tribunales es total: "Me están diciendo de la Justicia argentina que mientras él está en España con Candela infringiendo la ley, la Justicia está pensando en dar una orden de detención al juzgado y, en el momento que llegan al aeropuerto, ser detenido por lo que está haciendo".

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Las imágenes de la pareja paseando por Europa habrían terminado de colmar la paciencia de los magistrados. Varela fue contundente respecto del escenario que se viene: "Frente a estas imágenes donde obviamente todos se sienten burlados y les parece un papelón, están pensando en librar una orden de detención al juzgado para que Facundo Moyano sea detenido".

Y el dato más explosivo lo dejó para el final, apuntando directamente a la fecha de regreso: "Si no vuelve el 12, se expide captura internacional. Me dicen de la Justicia porque pregunté qué pasaba si no volvía el 12". El reloj corre y Moyano lo sabe.

El polémico video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España y generó polémica

El video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España fue difundido el domingo por la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda (América TV) y no tardó en provocar revuelo.

"Moyano y Candela en Madrid… Se le ríen en la cara a la Justicia", escribieron en el perfil de la cuenta del ciclo, remarcando el contexto judicial que rodea a ese explosivo encuentro en el exterior.

Sobre el dirigente pesa una medida que le impide acercarse a su pareja a menos de 300 metros y también establece la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Facundo Moyano se encontraba en España luego de haber obtenido autorización de la Justicia para salir del país. Su regreso a la Argentina estaría previsto para el 12 de octubre.

     

 

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